La policía confirma que pilló a los acusados cuando fingían penetrar a la víctima y dibujaban penes en su cuerpo

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Nacional que en febrero del presente año detuvieron a dos varones por agresión sexual sobre una joven han ratificado que al llegar a la vivienda, tras ser alertados por el titular del inmueble, sorprendieron a los dos acusados sobeteando a la víctima y escenificando que la penetraban, y todo ello mientras le dibujaban penes en distintas partes del cuerpo mediante el empleo de un rotulador rojo.

Los funcionarios policiales, que han testificado en la primera jornada del juicio por estos hechos iniciado este lunes a puerta cerrada en la Audiencia de Valladolid, han coincidido al señalar que aquella noche del pasado día 11 de febrero se personaron en el inmueble, ubicado en el barrio de Las Delicias, al ser comisionados tras recibirse la llamada de un varón, al parecer el inquilino, que alertaba de que estas dos personas se estaban aprovechando de la víctima al encontrarse inconsciente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Fue al llegar a la vivienda cuando los policías se encontraron con una escena en la que la víctima, de 21 años, tenía los pantalones bajados y la camiseta subida mientras los dos encausados, con los que había acudido al inmueble y consumido drogas, la toqueteaban y uno de ellos se hallaba sobre ella escenificando que la penetraba. Distintas partes de su cuerpo, concretamente la tripa, la frente y una mano, presentaban dibujos de penes que sus dos acompañantes habían realizado con un rotulador de color rojo.

Los dos detenidos, J.C.L. y D.S.C, que se exponen a condenas de ocho años y medio de cárcel y el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 10.000 euros por daños morales, aprovecharon para agredir sexualmente a la joven y vejarla con tales dibujos al encontrarse totalmente inconsciente debido a la ingesta previa de sustancias, entre ellas éxtasis líquido, hasta tal punto que los agentes tardaron cerca de veinte minutos en lograr que recuperara la consciencia.

Fue la persona que vivía en este piso, amigo de la víctima y de los otros dos, la que con su llamada al Servicio de Emergencias 112 movilizó a la Policía Nacional y permitió detener a los presuntos agresores--continúan en prisión desde entonces--, que, como así han corroborado igualmente los funcionarios, llegaron a amenazar al anfitrión de la fiesta tanto en el momento de la detención como luego al ingresar en los calabozos de la comisaría, de ahí que además del delito de agresión sexual se les impute otro de amenazas en la persona del denunciante.

La víctima también ha declarado, en este caso por videoconferencia desde Jerez, para manifestar que poco recordaba de aquella noche debido al estado en el que quedó sumida por el consumo de alcohol y drogas, hasta que poco a poco fue recobrando la consciencia a instancias de los agentes que la socorrieron y que, como así ha apuntado, se opusieron inicialmente a que entrara en el baño para evitar así encontrarse con los dibujos obscenos que presentaba en la frente y otras partes de su cuerpo.

Aunque los dos acusados no han declarado y lo harán este martes en la segunda jornada del juicio, en la que también comparecerán los peritos, tres amigos de D.S.C, en concreto dos varones y una mujer, han testificado para explicar que ya se habían celebrado encuentros de este tipo anteriormente en los que acostumbraban a tomar drogas y alcohol y que quien caía primero por los efectos de las sustancias solía ser objeto de pintadas a modo de broma.