La Policía y el FBI detienen en Palencia a un 'hacker' presunto colaborador de grupos terroristas prorrusos

Una operación en Palencia con intervención del FBI permite detener a un presunto hacker prorruso - POLICÍA NACIONAL

Mantenía contacto con integrantes de distintos grupos hacktivistas criminales y colaboraba en actividades de apoyo a estas organizaciones PALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el FBI, han detenido en Palencia a un 'hacker' prorruso por su presunta participación en los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y daños informáticos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación ha permitido identificar al arrestado como una persona estrechamente vinculada a los grupos hacktivistas prorrusos CyberArmy of Russia Reborn (CARR) y Z-Pentest. La investigación se inició el pasado agosto cuando, gracias a la información facilitada por el FBI, se puso en conocimiento de los investigadores de la Policía Nacional la presunta implicación del detenido en actuaciones destinadas a proporcionar cobertura logística y de apoyo a un 'hacker' ucraniano, ubicado en Ucrania, ligado al grupo hacktivista prorruso CyberArmy of Russia Reborn (CARR), con el fin de facilitar la huida de este hacia Rusia, a través de Polonia y Bielorrusia.

Asimismo, el investigado utilizaba diversas aplicaciones de mensajería cifrada para mantener contacto con otros integrantes de estos grupos terroristas, coordinando actuaciones y prestando apoyo a sus actividades. Según los investigadores el detenido participó en acciones atribuidas al grupo hacktivista prorruso NoName057(16), cuyas operaciones eran posteriormente reivindicadas en portales especializados relacionados con la geopolítica, con el objetivo de difundir narrativas prorrusas y antioccidentales.

En el marco del operativo policial desarrollado, se practicó una entrada y registro en el domicilio del detenido, ubicado en la localidad de Palencia, donde se intervinieron diversos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas.

Asimismo, los agentes procedieron al bloqueo de una cartera de criptodivisas en la que, presuntamente, se ingresaban los beneficios obtenidos por la comercialización de información derivada de su actividad delictiva.

La investigación, finalizada en los últimos días, ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el FBI y la Brigada Provincial de Información de Palencia, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Uno y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.