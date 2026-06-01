Policía Local y Bomberos de Ávila rescatan a un parapentista que quedó suspendido de un árbol

Archivo - Imagen de archivo de parapente. - PATRICIA GALIANA/EP - Archivo

ÁVILA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Policía Local y de Bomberos de Ávila rescataron a un parapentista que se quedó enganchado y suspendido en un árbol, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El rescate se produjo este domingo tras recibir, a las 16.00 horas, un aviso del 112 en el que se alertaba de que un parapentista se había quedado enganchado en un árbol mientras realizaba la maniobra de aterrizaje, en la AV-20, en el entorno de la Dehesa de Zurra.

Personados los efectivos de Policía Local en el lugar, se observó que el parapentista, de 42 años, había quedado semicolgado en una encina, por lo que se le prestó apoyo para descolgarse del árbol, con ayuda de agentes de Policía Nacional. Igualmente, se dio aviso al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) para proceder a la retirada del parapente, que se había quedado en la parte alta de una encina enganchado.

El rescatado manifestó encontrarse en perfecto estado y relató que en la maniobra de aterrizaje se había visto afectado por un cambio brusco de corrientes que le hizo perder el control del parapente, lo que le llevó a chocar contra el árbol.