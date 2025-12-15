La Policía Local de León se movilizará al completo en el dispositivo especial de Navidad

Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de León celebrada este lunes, que ha estado presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez y el subdelegado de Gobierno, Héctor Alaiz Moretón. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León prevé movilizarse al completo el cuerpo durante el dispositivo especial de prevención y seguridad de Navidad, reforzando la presencia policial en las zonas peatonales y realizando controles de seguridad y alcoholemia en colaboración con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León.

Asimismo, los efectivos policiales prevén llevar a cabo inspecciones en establecimientos comerciales y de ocio y medidas de control de aforos en fiestas navideñas.

Así se ha establecido este lunes en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de León, una reunión de trabajo presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez y el subdelegado de Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, en caminada a facilitar la coordinación y cooperación entre las administraciones y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el encuentro han participado representantes de la Policía Local y Bomberos de León, los Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y la Junta de Castilla y León, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio leonés.

Entre todos han planificado un dispositivo especial de prevención y seguridad para que cada evento transcurra con normalidad, especialmente los que se prevén más multitudinarios como las cabalgatas de los días 27 de diciembre y 5 de enero o la carrera San Silvestre el 28 de diciembre.

Los dispositivos de seguridad, prevención y control previstos harán de León una ciudad segura durante las próximas fiestas en las que se espera una gran afluencia de personas en las calles de la capital leonesa.