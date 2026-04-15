La Policía Local de Palencia se incauta de 100 kilos de productos alimentarios con la cadena de frío rota. - POLICÍA LOCAL DE PALENCIA

PALENCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha evitado la puesta en el mercado de más de un centenar de kilos de productos alimentarios, después de detectar en pleno reparto que un camión frigorífico tenía el sistema de refrigeración apagado, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron este martes en la calle Rizarzuela, cuando una patrulla observó un vehículo de transporte de productos ultracongelados tenía la caja abierta y el termógrafo indicaba 7ºC. Ante los indicios de que podía haberse roto la cadena del frío, los agentes identificaron al transportista y midieron la temperatura de los productos cárnicos y vegetales que se transportaban, lo que arrojó resultados que rondaban los 0ºC.

El alimento ultracongelado debe conservarse a -18ºC, por lo que se trataba de evidente rotura de la cadena del frío, que podía conllevar intoxicaciones alimentarias. Así las cosas, se realizó un acta y aprehendió la mercancía para su posterior destrucción.

Además, durante la inspección de la carga, los agentes sospecharon de que el vehículo podía estar incurriendo en una vulneración de la masa máxima autorizada, por lo que se acompañó al camión hasta la estación de ITV para someterle al pesado. La báscula de pesaje indicó que el vehículo superaba en un 25% la masa máxima autorizada, una infracción muy grave a la Ley de Transportes.

Así las cosas, los agentes denunciaron a la empresa de transporte por ambas circunstancias de carácter muy grave cuyas sanciones están fijadas en 2.001 euros cada una de ellas.