La Policía Local de Salamanca incorporará 28 vehículos ecológicos a su flota con una inversión de casi dos millones

SALAMANCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Salamanca incorporará en los próximos meses 28 nuevos vehículos ecológicos a su flota lo que permitirá que el 72 por ciento de los vehículos municipales sean ecológicos con un contrato que tiene una vigencia de cuatro años y un importe total de 1.971.409,44 euros.

De esta forma, el Ayuntmaiento cumple su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por europa Press.

Se trata de 22 turismos tipo SUV y seis furgonetas con etiquetas ECO o cero emisiones que sustituirán a los actuales. Los 22 turismos SUV son 16 vehículos patrulla y seis camuflados, mientras que los seis furgones son una oficina móvil, dos de atestados, dos para transporte de personal y uno camuflado.

Al concurso público se presentó un único licitador que también gestiona los contratos de ayuntamientos como Madrid, Oviedo, Gijón, León, Guijuelo, La Coruña o Getafe, además de los del Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.