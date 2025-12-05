La Policía tiene "pruebas fehacientes" contra el jefe de Estupefacientes y las detenciones ascienden a siete

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asuntos Internos tiene "pruebas fehacientes" contra el jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, Luis F.R, y las detenciones practicadas en una investigación presuntamente relacionada con las drogas de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 3 y que se inició a principios de año.

Así lo ha señalado el jefe superior de Policía Nacional de Castilla y León, Juan Carlos Hernández, en el marco de una rueda de prensa para presentar en Valladolid la muñeca del Cuerpo 'Gala' y la carrera 'Ruta 091' que se celebrará en la ciudad.

Hernández, quien ha recordado que la investigación está bajo secreto de sumario, ha concretado que en la operación se detuvo al inspector y a seis personas más --algunas de origen dominicano--, pero ningún otro policía, y se han practicado varios registros en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda.

El jefe Superior ha incidido en el "impacto bastante grande" que ha tenido esta situación en el Cuerpo, más aún en la Policía de Valladolid, al haberse detenido a un inspector que llevaba al frente del grupo al menos cinco años, que era una persona "conocida" y que consideran que era "trabajador, por lo que les ha "sorprendido".

Sin embargo, ha asegurado que se han obtenido pruebas "fehacientes" de su culpabilidad o "de sus relaciones", aunque no ha podido entrar en detalles debido al secreto decretado.

40 KILOS DE COCAÍNA.

La operación policial llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos se ha saldado hasta el momento con la detención de siete personas, incluida la del funcionario, y la incautación de cocaína de entre 30 y 40 kilos.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press apuntan que hasta la Comisaría de Las Delicias, en la calle Gerona de la capital de Pisurga, se han llevado distintas maletas con dicha sustancia incautadas en los distintos registros, aunque sin concretar los lugares donde han sido intervenidas ni la propiedad de las mismas.