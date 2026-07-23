La Policía de Valladolid detecta nueve positivos en alcohol entre 221 conductores y dos en drogas en cuatro controles

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VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Valladolid ha detectado nueve positivos en alcohol entre 221 conductores sometidos a pruebas y dos en drogas en cuatro controles practicados entre los días 13 y 19 de julio.

En concreto, en la campaña especial desarrollada en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), se han practicado 26 controles con 221 conductores sometidos a pruebas de las que nueve dieron positivas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Por otro lado, se han realizado cuatro pruebas de drogas en las que dos han resultado positivas y otras tantas negativas, han señalado las mismas fuentes.