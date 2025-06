El polígono industrial de Villadangos (León) duplica su superficie y se convertirá en el mayor del norte de España

Contará con un sistema de autoconsumo de energía eléctrica verde pionero en el país

LEÓN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, en León, ha duplicado la superficie de su suelo y se convertirá en el más grande del norte del país con su próxima ampliación, según ha explicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En este sentido, ha explicado que de las 184 hectáreas de ampliación del Polígono, la primera fase se inauguró en marzo y el próximo mes de julio se terminará la segunda fase, de manera que se duplica su superficie. Además, la Junta trabaja en una tercera ampliación del Polígono que lo convertirá en el más grande del norte de España.

En este contexto, Quiñones ha anunciado que a lo largo de 2025 la Junta licitará un sistema de autoconsumo de energía eléctrica verde en el Polígono que será pionero en el país, ya que de momento no existe en ningún otro centro de estas características.

Según ha explicado, el sistema de polígonos verdes ha sido un compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y supone dotar de oportunidades de competitividad a las empresas que se tienen que instalar. "Es muy atractivo para las empresas que se quieren instalar y, por lo tanto, este año licitaremos esa importantísima actuación en Villadangos del Páramo", ha recalcado.

En este contexto, ha señalado que la Junta trabaja en la instalación de este sistema de energía verde en el resto de polígonos industriales de la Comunidad, que supone un "atractivo" para las empresas biotecnológicas, farmacéuticas y tecnológicas.

Al respecto, ha puntualizado que existe un "problema de electrificación" por parte del Gobierno de España que hace que no se pueda aprovecha la energía verde de Castilla y León "suficientemente" porque Red Eléctrica Española (REE) y el Gobierno llevan siete años "sin hacer nada para extender la red".

No obstante, ha declarado esta cuestión no frenará al Ejecutivo autonómico y, en este sentido, el desarrollo industrial no se frenará en la Comunidad.

Juan Carlos Suárez-Quiñones se ha pronunciado de este modo durante la visita realizada este viernes a las obras de construcción del Centro Logístico del Grupo DIA en el parque empresarial, un acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Las obras del Grupo Día implican una inversión de 42 millones de euros y la creación de 200 empleos. Esta infraestructura, ubicada en este polígono de titularidad autonómica, abastecerá a toda la zona noroeste y suministrará productos a 200 tiendas de Castilla y León y Asturias.