Pollán abrirá campaña en León y Abascal le acompañará el viernes y el sábado en Burgos y en Arroyo

Cartel del acto electoral de Santiago Abascal y Carlos Pollán el viernes 27 de febrero en Burgos - VOX

VALLADOLID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, abrirá campaña electoral en León, la circunscripción por la que se presenta, con la tradicional pegada de carteles en la noche del 26 al 27 de febrero que dará inicio a los 15 días en los que se puede pedir el voto de cara a la cita con las urnas del 15 de marzo.

Además y según ha avanzado Vox en las redes sociales, Carlos Pollán contará con el apoyo del presidente nacional del partido, Santiago Abascal, que ya tiene confirmados sendos mítines electorales en Burgos, el viernes 27, y en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, el sábado 28, en ambos casos a las 19.30 horas.

Estos dos mítines ya anunciados en el inicio de la campaña electoral se suman a una serie de actos públicos en precampaña electoral que comenzaron el pasado 9 de febrero en Ávila donde Santiago Abascal presentó al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y al resto de las candidaturas.

La presencia de Abascal a Castilla y León se reanudó el jueves 19 con una visita a la localidad vallisoletana de Peñafiel por la mañana y con un mitin con Carlos Pollán a las 18.30 horas en Soria, fórmula que repitió el viernes día 20 con una visita a la localidad burgalesa de Lerma y con un mitin en Segovia.

Además, en la semana que llevará al inicio de la campaña electoral Santiago Abascal visitará la localidad abulense de Arévalo en la mañana del lunes 23 mientras que por la tarde intervendrá en un acto público con Carlos Pollán en el Palacio de Congresos de Salamanca.

Por último y según ha difundido Vox en las redes sociales, la agenda de Santiago Abascal en precampaña incluye una visita a El Espinar (Segovia) el miércoles 25 de febrero por la mañana y un gran acto público en Zamora el mismo día por la tarde.



