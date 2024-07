Pollán achaca la salida de patronos de la Fundación CyL a su "sectarismo ideológico"

Ironiza con que le acusen de "querer cargarse Villalar" cuando son los socialistas los que apuestan "por otra festividad en la región leonesa"



VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, ha achacado la salida de los patronos --CCOO, UGT y PSOE-- a su "sectarismo ideológico" e ironiza con que le acusen de querer "cargarse Villalar" cuando son los socialistas los que "apuestan por otra festividad en la región leonesa".

Así lo ha avanzado, en una comparecencia antes los medios junto al director de la Fundación, Juan Zapatero, el día que se ha hecho "efectiva" la salida del último de ellos, el PSOE. "Los días previos lo hicieron los dos sindicatos y hoy el PSOE", ha avanzado para calificar como "curioso" que Unidas Podemos se haya subido "al carro de los que abandonan" cuando, "a día de hoy", no había ratificado su "condición de patrón".

Durante su exposición, Pollán ha transmitido su "asombro" y "disconformidad" con los argumentos utilizados por los patronos que han abandonado la Fundación y que, ha lamentado, se resumen en su figura. "Me echan en cara el blanqueamiento de lo que ellos llaman la ultraderecha y todas esas frases cariñosas que nos repiten reiteradamente. Por supuesto no compartimos sus argumentos, que me achaquen intereses partidistas, mi afán personalista, no cumplir con los objetivos ni los fines de la Fundación", ha detallado para, a renglón seguido, "agradecer y dar voz" al resto de miembros del patronato que han apoyado "con sus votos a favor" las actividades que se realizan.

De ahí que haya insistido en que la Fundación de Castilla y León cumple "estrictamente su objeto fundacional y fines" y que "ninguna de las actividades" se separan de ellos. "No podemos permitir que se diga que la fundación está siendo partidista", ha reiterado.

También ha salido al paso de las críticas que los expatronos han realizado al presidente de la Fundación al que acusan de querer acabar con la Fiesta de Villalar. "Es una excusa más dentro del sectarismo ideológico de la gente que se quiere ir. Ni puedo hacerlo, ni tengo ningún interés", ha sentenciado.

En este sentido, recuerda que el 20 por ciento del presupuesto de la Fundación se dedica a colaborar con ese día, una "aportación muy significativa y generosa", para cargar contra el PSOE al hilo de estas palabras. "Es curioso que desde el Partido Socialista se me haya dicho que quiero liquidar la fiesta de la Comunidad y sean ellos precisamente los que están apostando por otra festividad en la región leonesa", ha lamentado para subrayar que su discurso "siempre ha sido el mismo con hechos y actividad que lo refrendan".

Así, ha explicado que siempre ha estado abierto a "proyectos e iniciativas" de los patronos para lamentar que tanto sindicatos como PSOE no hayan hecho ninguna aportación desde que lleva en la Presidencia de la Fundación.

También ha hablado de la fundación pública adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta para la proyección y divulgación de la historia y las señas de identidad de la Comunidad, al reconocer que se enteró en la "rueda de prensa que se presentó", pero que los objetivos de una y otra no deberían "pisarse". En este sentido, y sobre una posible fusión, ha sido claro: "Es una pregunta que se debe hacer a la otra parte".

FUNCIONAMIENTO

Por su parte, Zapatero, al margen de lamentar la salida de los patronos, ha explicado que el funcionamiento será como hasta ahora, "algo menos plural", pero mantendrá "los fines para los que se creo". De hecho, ha recordado que UPL, con posibilidad de estar en la Fundación, "nunca ha ratificado su condición" y que la entidad "funcionó muchos años" antes de que entraran los sindicatos, algo que se hizo a través de "una modificación posterior".

"El funcionamiento normal de la fundación no se ve afectado por ello. En ese sentido sí que me gustaría señalar que la Fundación de Castilla y León es única en todo el conjunto de las autonomías españolas porque en ella están representadas en pie de igualdad todas las fuerzas políticas que tienen representación en el patronato y perder eso significa que la fundación en su conjunto pierde pero no afecta para nada al funcionamiento ni implica una modificación de estatutos ni nada parecido", ha aclarado.