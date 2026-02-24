Pollán se "alegra" de que ante futuros pactos haya "un único interlocutor" y "no 17 PP distintos"

1062982.1.260.149.20260224132945 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, acompañado por el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en un acto de campaña celebrado en Valladolid - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha manifestado este martes que se "alegra" de que, ante posibles pactos de gobierno tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, su formación pueda contar con un único "interlocutor válido" a nivel nacional y no tenga que enfrentarse a "17 PP distintos" en referencia al marco de negociación propuesto por los 'populares' para el conjunto de las autonomías.

Pollán ha realizado estas declaraciones en un acto de precampaña en la Plaza Mayor de Valladolid, acompañado por el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. Durante su intervención, el candidato ha celebrado la posibilidad de tener un "interlocutor único" para exponer sus propuestas, lo que ha calificado como un "avance de futuro".

En este sentido, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reproche habitualmente a Vox que las decisiones se tomen "desde los despachos de Madrid" cuando ahora es el PP el que propone este marco de negociación. "Celebramos que ahora tengamos probablemente un solo PP interlocutor en los posibles pactos de futuro y no 17 PP distintos con los que no sabemos a qué nos tenemos que atener", ha reiterado.

No obstante, Pollán ha rechazado la idea de llegar a las elecciones con un pacto ya cerrado, ya que, como ha explicado, a Vox no le interesa pactar "asientos ni vicepresidencias" de forma previa.

"Lo primero que hay que tener es un pacto y un proyecto político común y un programa de actuación, independientemente de los posibles cargos", ha precisado el candidato, quien ha instado a esperar a que sean los ciudadanos de Castilla y León quienes "pongan las condiciones de futuro" el próximo 15 de marzo.