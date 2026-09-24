Pollán anuncia un buzón de desregulación para canalizar propuestas encaminadas a reducir la burocracia en CyL

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, atiende a los medios antes de clausurar la gala XXX aniversario de Castilla y León Económica - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado la puesta en marcha de un buzón de desregulación, una herramienta que ejercerá como un canal permanente a través del cual empresas, autónomos y ciudadanos en general podrán proponer directamente acciones y medidas que vayan dirigidas a la eliminación de las "trabas burocráticas" a las que tienen que hacer frente en el día a día.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura de la gala con motivo del XXX Aniversario de Castilla y León Económica, que ha tenido lugar en el Auditorio II de la Feria de Valladolid, donde ha destacado que el esfuerzo del sector productivo y empresarial cuenta con el "total respaldo" del Ejecutivo autonómico.

No obstante, ha señalado que durante la actual legislatura se trabajará para lograr una administración "más eficaz, más cercana y menos burocrática a través de la aplicación de la desregulación".

Así, todos los agentes económicos y población en general podrán, desde hoy mismo, notificar y enviar sus propuestas, ideas y recomendaciones a través de desregulacion.cyl@jcyl.es, una dirección de correo electrónico que ejerce de buzón para canalizar toda la información.

En este sentido, el responsable autonómico de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha explicado que la hiperregulación le cuesta a España 90.000 millones de euros al años, el equivalente al 88 por ciento de todo el gasto sanitario público o a la construcción de más de 300 hospitales completamente equipados.

Es por ello que el vicepresidente ha remarcado que se impulsará una "profunda reforma" del funcionamiento administrativo basada en la confianza en el ciudadano y las empresas, la agilidad de los procedimientos y la reducción de las cargas burocráticas.

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

Al mismo tiempo, Pollán ha puesto en valor la función informativa que realiza desde hace tres décadas Castilla y León Económica como medio de comunicación "fiable y certero" para el conjunto del sector económico y empresarial, a quienes ha agradecido su esfuerzo diario por contribuir a la generación de riqueza y lograr que la Comunidad se mantenga como una tierra de oportunidades.

Este medio de comunicación, tanto su versión impresa como digital, se erige como un "punto de referencia", según ha afirmado Pollán, al que se dirigen aquellos que quieran saber cuáles son las principales empresas de la Comunidad, quién se sienta en sus consejos de dirección o cuál es la realidad financiera sector por sector, así como sus guías y sondeos, ha desgranado en compañía del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Un punto de encuentro en el que confluyen, al mismo tiempo empresarios y autónomos, a los que Pollán ha instado a que mantengan su apuesta por Castilla y León como Comunidad atractiva para la inversión por su situación geográfica, su red de comunicaciones, su diversificación sectorial, su sistema educativo, su proyección exterior y su calidad de vida.

En este marco, el vicepresidente ha destacado la "senda positiva" que recorre Castilla y León, ya que, su economía ha crecido un 2,9 por ciento en el segundo trimestre de este año, mientras que el nivel de endeudamiento sigue bajando de forma continuada, representando a finales del año pasado el 18,2 por ciento del PIB regional, el menor porcentaje desde 2014.

Además, las empresas de Castilla y León concentraron el 5,2 por ciento de todas las ventas al exterior de España y en los cinco primeros meses del año, las exportaciones crecieron un 3,9 por ciento y han llegado a triplicar el ritmo nacional, lo que supone una radiografía del "buen hacer" del tejido industrial y empresarial de la Comunidad, ha apuntado Carlos Pollán.

A ese respecto, Pollán ha remarcado que Castilla y León ofrece un régimen fiscal favorable, del que es expresión el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias, las cuales, sumadas a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los castellanos y leoneses.