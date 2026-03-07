Pollán asegura que Vox reconstruirá todo lo que el bipartidismo ha "derribado" cuando llegue al Gobierno

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en un mitin en León. - VOX

LEÓN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha asegurado que cuando la formación llegue al Gobierno reconstruirá todo lo que el bipartidismo ha "derribado".

Pollán se ha expresado así en León, provincia en la que encabeza la lista, donde ha participado en el Palacio de Congresos de la ciudad en un mitin junto al presidente de Vox, Santiago Abascal.

En ese marco, ha asegurado que la preocupación de la formación es que, cuando lleguen al gobierno de la Junta, o cuando lo hagan en el de España, van a "reconstruir" todo lo que el bipartidismo ha "derribado" y "tirado".

"Vosotros podéis creer que a quien crea los problemas... ¿Podemos dar el beneficio de que sea la solución? No podemos hacerlo", ha añadido el candidato de Vox, que ha insistido en que tienen que cambiarlo, algo que van a hacer a partir del 15 de marzo, fecha en la que se celebran los comicios autonómicos.

En esta línea, ha afirmado que para solucionar los problemas "hay que hablar con la gente", algo que ha asegurado que llevan haciendo cuatro años, en precampaña y en campaña por toda la Comunidad.

"Todo el mundo dice no nos defraudéis, no nos dejéis abandonados y tener por seguro que no lo vamos a hacer", ha añadido Pollán, quien ha señalado que la formación tiene como preocupación "los problemas que el resto no atiende" porque tanto el gobierno nacional como el autonómico "están absolutamente acomodados en sus poltronas" y a ellos no les preocupan. "Están alejados de vuestros problemas", ha dicho al público asistente.

Así, ha añadido que si el PP y el PSOE escucharan a la gente y lo que dicen los agricultores y ganaderos, lo que se hacía en los campos y los montes, cuando los limpiaban, no se hubieran tenido en la provincia los grandes incendios del año pasado. "Y eso es lo que defendemos desde Vox, defendemos políticas de sentido común, y eso son cosas de sentido común, cosas que han funcionado", ha agregado Pollán.

A este respecto, ha aclarado que no sólo las cosas se hacen "desde el sentido común" y Vox lleva en su programa que estas cuestiones se doten con partidas presupuestarias porque no se puede sólo combatir "desde la tradición".

Así, ha afirmado que en su programa llevan dotar de los medios suficientes a los bomberos forestales, algo que ha asegurado que llevan mucho tiempo diciendo pero en muchas ocasiones el PP les ha dicho que "no hay dinero", cuando lo hay y lo "tiran a dos manos" en cuestiones que no son las preocupaciones del día a día.

UN AZUCARILLO, SÍMBOLO DE LA BAÑEZA

El candidato leonés de Vox ha hecho un repaso de problemas de la provincia y se ha comprometido a volver a hacer de La Bañeza "una zona de prosperidad y de progreso" tras el cierre de la azucarera.

Precisamente al inicio de su intervención, Carlos Pollán ha mostrado en sus manos un azucarillo, que ha asegurado que se puede ver en cualquier bar en el que se toma un café. "Ignoro la procedencia, de dónde es, pero de lo que estoy seguro es que no es de León", ha afirmado el candidato a la Presidencia de la Junta, quien ha añadido que no es por que no se tengan los recursos suficientes, se carezca de campos o estructuras para que se pueda fabricar.

"Sino porque desde hace décadas el Partido Popular y el Partido Socialista llevan obligándonos a renunciar a que explotemos nuestros recursos", ha aseverado Pollán, quien ha puesto como ejemplo de lo que tenían a la azucarera, cerrada desde hace meses, y ha criticado que PP y PSOE se "empeñen" en no explotar los recursos y que se dependa de terceros países por "la dependencia de los globalistas, la dependencia de los que han firmado ese pacto de Mercosur" o las "políticas verdes" ha señalado que "arruinan" el campo.

Además, ha criticado que ni PP ni PSOE fueran a hacerse "una triste foto" a La Bañeza y a apoyar a los trabajadores y a la empresa y ha recordado que Vox sí estuvo y vio cómo "un icono de prosperidad" que tenían en la provincia "se vino abajo, se cerró".

A su juicio, ni los populares ni los socialistas fueron a La Bañeza "porque no tienen el cuajo suficiente para presentarse delante de las familias que tenían un futuro en la provincia, que tenían un futuro en esa comarca y que se lo han estropeado a cambio de nada".

En la misma línea, ha criticado al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "se puso el traje de gran estadista mundial" y dijo que iba a lanzar una carta "al más alto nivel" a la empresa. "Y no tenemos claro si escribió, si no escribió, si no tenía la dirección, si no abrieron el sobre, pero desde luego no ha ocurrido nada", ha añadido Pollán, quien ha incidido e que la empresa "se ha ido al garete" y la comarca de La Bañeza va a sufrir el cierre.

El candidato de Vox ha ironizado con el número de propuestas con las que acabará la campaña el PP, que ha afirmado que, a la vista de los actos con llenos totales de la formación verde, "sigue ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo cosas" sin tener presupuestos aprobados.

"Con los impuestos que os cobra vosotros y con las migajas trata de comprar a nuestros jóvenes, pero nuestros jóvenes ya no le creen", ha añadido.

Por otro lado, Carlos Pollán se ha referido a "otro de los "iconos que están guardados en los armarios de los leoneses, por obra y gracia del bipartidismo", como el tren de FEVE de Matallana, que ha recordado que recorría la zona norte de la provincia y permitía a la gente seguir viviendo en los pueblos, acudir a trabajar al centro de León o ir a clase.

APOYO DE UPL A LA IZQUIERDA

Durante su intervención, el candidato de Vox también ha criticado a la Unión del Pueblo Leonés, al que ha denominado "el socialismo púrpura" que a lo largo de tres décadas "ni ha estado, ni se le ha esperado, ni se le espera en los grandes problemas que ha tenido León" y ha cuestionado dónde estaba cuando se cerraron las minas, las térmicas o cuando las explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden funcionar.

"La UPL está apoyando absolutamente todas las políticas de izquierdas, todas las peores políticas de izquierdas que se votan en la Junta de Castilla y León cuentan con el voto favorable de la Unión del Pueblo Leonés", ha aseverado Pollán.

También Santiago Abascal ha criticado el "leonesismo de siglas" al que han dado su confianza muchos leoneses y "que a la hora de la verdad no ha logrado nada de lo que pretendía" pero sí ha votado "una tras otra" todas las políticas de la izquierda del bipartidismo.

"Han agitado mucho el león en la bandera, pero a la hora de la verdad las cosas concretas que afectan a los leoneses no han estado defendidas en esta tierra", ha añadido Abascal, quien ha aseverado que "los que han secuestrado el leonesismo no han hecho nada con ese apoyo más que apoyar todas las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista".

Durante su discurso, Abascal ha asegurado que Vox quiere un cambio de gobierno y de "rumbo", que no quiere "bloquear" sino que cambien las cosas, pero ha advertido de que no van a ceder porque ha afirmado que representan a la gente.

En este sentido, ha aclarado que eso no quiere decir que quieran "imponer" todo su programa, algo que sería "inaceptable", pero sí considera que debe estar presenta una parte de lo que defienden "en un cambio de rumbo en Extremadura, en Aragón y cuando se vote en Castilla y León".

Para ello, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no mienta" porque "sólo se juega un asunto" que es ver "cuál es la mezcla de la fórmula entre PP y Vox" y cree que tendrán que entenderse.

"Y si tiene menos fuerza y Vox tiene una fuerza muy grande, pues no tendrá otro remedio que de verdad asumir un cambio de rumbo y mandar a tomar por saco a las políticas que ha pactado con los socialistas en Bruselas y en todas partes", ha agregado.

