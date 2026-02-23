Pollán cree que Mañueco "no se encuentra en condiciones de dar lecciones" a Vox

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollan. - Rafael Bastante - Europa Press

SALAMANCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, considera que el candidato a la reelección, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, "no se encuentra en condiciones de dar lecciones" a Vox.

En un acto en el Palacio de Congresos de Salamanca, en el que ha estado acompañado por Santiago Abascal y al que han acudido más de mil personas, Pollán ha aseverado que la ciudad "dejará de ser territorio Mañueco para ser territorio Vox".

Asimismo, ha subrayado la frase del actual presidente del Ejecutivo cuando apuntó que "Vox no tiene nada que hacer en Castilla y León" para añadir que "desde hace unas semanas ya no lo repite": "Parece que se le ha olvidado, pero yo me encargaré de recordárselo todos los días en las tres semanas que nos quedan".

Pollán ha asegurado que el territorio es actualmente de Fernández Mañueco "por la inseguridad creciente en las calles; en el precio de la vivienda, incluso más alto que en Madrid; por los 364 municipios que han perdido población joven en los últimos años".

"La gente nos aborda por las calles para que no les dejemos solos", ha continuado, para reclamar así apoyo para que Vox "de la vuelta a las políticas de 40 años del PP".

Además, Pollán ha asegurado que Vox defenderá a las "personas que viven en el mundo rural en Salamanca", porque Salamanca es la segunda provincia de Castilla y León "en la que hay menos servicios básicos".

En este contexto, ha acusado al PP de "seguir engañando" a la Comunidad y ha cuestionado las más de mil propuestas del programa de Fernández Mañueco, quien no fue "capaza" de cumplir "las 32 propuestas que tenía firmadas con Vox", al que echó del Gobierno: "¿Cómo va a cumplir las más de 1.000 que ha presentado ahora?".

"No se encuentra en condiciones de darnos lecciones", ha añadido, para, finalmente, pedir a los jóvenes que permanezcan en Salamanca y en Castilla y León.

Por su parte, el candidato número uno de Vox a las Cortes por Salamanca, Carlos Menéndez Blanco, ha lamentado el "éxodo juvenil" de la provincia y ha asegurado que es consecuencia "de las políticas del PP al frente de la Junta, con la falta de vivienda asequible, un desequilibrio entre oferta y demanda y el incremento del precio para compra y alquiler".