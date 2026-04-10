Pollán descarta un acuerdo de Gobierno antes del 14 porque la negociación con el PP será "larga" y "muy minuciosa"

Carlos Pollán inaugura la jornada académica 'La posesión ilegítima de obras de arte y su restitución: marco jurídico y práctica institucional' - CORTES CYL

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones del pasado 15 de marzo, Carlos Pollán, ha descartado "totalmente" que PP y Vox alcancen un acuerdo de gobernabilidad antes del próximo martes, 14 de abril, cuando tendrá lugar la constitución del Parlamento de la XII Legislatura, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años cuando el acuerdo de gobernabilidad, que dio la presidencia de las Cortes a Vox, llegó el mismo día del inicio del mandato parlamentario.

Pollán ha aseverado al respecto que la negociación con el Partido Popular va a ser "larga" y "muy minuciosa" y ha recordado al respecto que el objetivo de Vox es alcanzar un acuerdo programático "de medida a medida" y "con garantías de cumplimiento" para poder cambiar las políticas.

"Nosotros no tenemos ningún interés en estar en un gobierno para marcharnos", ha aclarado Pollán que ha apelado al proceso que se inició en 2022 con la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León --los de Santiago Abascal abandonaron todos los ejecutivos autonómicos en julio de 2024-- para seguir adelante ahora en ese reto de cambiar las políticas que quieren para la Comunidad. Dicho esto, ha reiterado que tendrá que ser "de otra forma totalmente distinta" tras lo que ha vuelto a tender la mano al Partido Popular.

También ha defendido que la negociación entre PP y Vox tiene que estar alejada de declaraciones en los medios de comunicación. "Normalmente cuando se habla mucho en la prensa de un posible acuerdo, como queremos que sea este y que sea productivo para Castilla y León, creo que no ayuda mucho el hecho de que estemos con declaraciones todos los días en los medios de comunicación", ha considerado al respecto.

Carlos Pollán ha reconocido por otro lado que tiene una "relación cordial y fluida" con el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien, como ganador de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, tiene "la necesidad y la obligación" de intentar formar un gobierno "para el que no tiene una mayoría", ha evidenciado el político de Vox.

"El Partido Popular es el que tiene que tomar esa iniciativa y vamos a ver si somos capaces de intentar llegar a un acuerdo", ha zanjado al respecto.

Por otro lado y preguntado sobre si Vox presentará candidatos a todos los puestos de la Mesa de las Cortes --estará formada por seis cargos, la Presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías-- ha asegurado que no lo han decidido todavía tras lo que ha reiterado que su partido no pelea por sillones.

También ha reconocido que con la aritmética que salió de las urnas y la aplicación del Reglamento "no sería factible" tener dos puestos en el órgano de Gobierno del Parlamento --Vox podría tener más de un puesto si alguno de los dos partidos mayoritarios renuncian a presentar candidatura a alguno ya que tanto las dos vicepresidencias como las tres secretarias se eligen por número de votos, sin necesidad de segunda vuelta como sí se exige para la Presidencia--.

Carlos Pollán ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar la jornada académica 'La posesión ilegítima de obras de arte y su restitución: marco jurídico y práctica institucional' del proyecto Nostra et Mundi con la que ha puesto el broche a su tarea como presidente de las Cortes.

Pollán se ha mostrado "muy contento, muy satisfecho y muy honrado" por haber podido ser el presidente de las Cortes de Castilla y León y el primer cargo de Vox en una institución, un cargo que, según ha admitido también, supuso "una gran responsabilidad" y que tuvo unos "comienzos difíciles". "Ahora está más normalizado --la entrada de Vox en las instituciones-- y todo es más sencillo", ha admitido.

"Seguro que habré cometido errores, porque nadie está exento de hacerlo, pero me voy satisfecho con el trabajo hecho, con la relación con todo el mundo, con los procuradores de todos los partidos políticos, a pesar de los comienzos que todos ustedes saben que fueron muy difíciles, y sobre todo también con el personal de la casa, que creo que es excepcional y es el que hace que todo esto pueda funcionar tan bien como funciona", ha concluido.

En este sentido, ha reiterado que se va de su etapa política en el Legislativo "con muy buen sabor de boca" y con el consejo a su sucesor de que intente ser el presidente "de todos".

"Eso crea ciertos problemas a veces primero con tus rivales directos antes de que seas presidente de las Cortes, y también con los tuyos propios puedes tener diferencias, como hemos tenido durante la legislatura, pero sobre todo que intente ser el presidente de todos los procuradores de estas Cortes de Castilla y León, porque en definitiva representamos a los ciudadanos, no somos nosotros mismos", ha concluido.

A esto ha añadido el consejo de que defienda a todos los procuradores por igual e intente que se aplique el Reglamento y que se cumplan todos los procedimientos.