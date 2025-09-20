Pollán ensalza a la Asociación Rey García I en La Melonera, una de las citas "más relevantes" en la provincia de León

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, participa en los actos con motivo de la Romería de La Melonera en la Plaza del Grano de León - CORTES

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha ensalzado el propósito de la Asociación Rey García I de "la celebración de la vida, una sana cultura de la conmemoración y el amor profundo por la tierra y por los mayores", como impulsores de una de las citas tradicionales y culturales "más relevantes" en la provincia de León.

Lo ha hecho durante su participación en la Plaza del Grano de León en los actos con motivo de la Romería de La Melonera, donde ha agradecido en su intervención la labor de la asociación por las "incontables horas" en la hemeroteca, buceando entre recortes de prensa para, a continuación, reconocer que "fruto de tanto esfuerzo, han conseguido la recuperación de una no tan antigua y sí muy hermosa tradición: La Melonera".

Una cita, la de La Melonera, que tiene como objetivo convertirse en una fiesta de interés turístico, algo a lo que ha animado el presidente del Parlamento autonómico a contribuir con su presencia y alegría a la "muy buscada y más merecida todavía declaración de interés turístico".

A continuación, Pollán ha recordado que todos los meses de septiembre, desde hace once años, los leoneses están invitados a una jornada de pregones, pasacalles, bailes, bodas de viudos, cencerradas, filandones, rondas, covadas, talleres y, por supuesto, reparto de sandías y melones, una tradición que se remonta a las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, que se retomó hace once años.

Finalmente, ha valorado el empeño de la Rey García I en "la recopilación y documentación de las distintas tradiciones leonesas perdidas y olvidades, sin cometer el error de imaginar un mundo antiguo en el que todo era mejor por ser antiguo".