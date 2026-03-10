Pollán exige a Mañueco que rectifique que quiere tirar seres humanos al mar y éste apela al rifirrafe electoral

Los candidatos de Vox, PP y PSOE a la Presidencia de la Junta en un momento del debate en CyLTV - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha exigido al candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, una rectificación pública a la afirmación en el anterior debate electoral de que al político de Vox le gustaría tirar seres humanos al mar.

Pollán ha preguntado a Fernández Mañueco si cuando pase el 15 de marzo, fecha de las elecciones en Castilla y León, el 'popular' querrá sentarse a dialogar o a pactar algo "con un partido del que ha dicho lo que ha dicho".

"Le rogaría que hoy tuviera una manera de rectificar esas palabras", ha insistido Pollán que ha aprovechado sus primeras palabras en el primer bloque temático del segundo debate electoral para exigir una rectificación pública a Fernández Mañueco que ha calificado sus palabras del pasado jueves de "rifirrafe" propio de un debate.

"Aquí se viene llorado señor Pollán", ha zanjado el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta que ha exhibido un cartel con una noticia en la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, se refiría al 'Open Arms' como "un barco negrero" y ha recordado que llamaba "a confiscarlo y a hundirlo".

Fernández Mañueco ha acusado a los de Vox de llevar más de dos años insultando y diciendo "todo tipo de barbaridades" contra el Partido Popular respecto a sus políticas de inmigración mientras que Pollán ha vuelto a acusar a PP y a PSOE de fomentar la inmigración y el tráfico de personas "con sus políticas de puertas abiertas".