Pollán pide optar por la papeleta de Vox: "Votaréis sentido común, prosperidad y un cambio de rumbo"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado este viernes que la papeleta de su formación para las elecciones del domingo representa la "garantía" para mejorar la situación de la Comunidad y traer "prosperidad" frente a los 40 años de gestión del PP.

Pollán ha participado en el mitin de cierre de campaña en la Plaza de Zorrilla de Valladolid ante unas 2.000 personas, acompañado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del partido, Ignacio Garriga. Durante su intervención, ha asegurado que el voto a su partido es la opción del "sentido común" y la solución para lograr un "cambio de rumbo" en la autonomía.

El candidato ha subrayado que su proyecto es "sólido y a largo plazo" y ha defendido que Vox no es un "billete de vuelta al pasado", sino una "apuesta de futuro". Asimismo, ha indicado que el apoyo a su formación se consolida cada día y ha instado a los asistentes a hacer que su voz "se oiga" el próximo domingo para demostrar que Vox "cumple" con sus compromisos.

En materia de seguridad, Pollán ha señalado que los espacios públicos deben ser "lugares seguros" para que los niños jueguen con "tranquilidad", las mujeres caminen "sin miedo" y los mayores no sufran por su "integridad". En este sentido, ha criticado que los ciudadanos se sientan "extranjeros en su país" y ha prometido trabajar para que los jóvenes tengan un futuro en su tierra, igual que lo tuvieron sus padres y abuelos.

Por otro lado, ha denunciado el "grito de socorro" de agricultores y ganaderos, a quienes considera víctimas del "fanatismo climático" y de las políticas de Bruselas. Según ha manifestado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son los "culpables" de esta situación por sus acuerdos sobre el Pacto Verde y la Agenda 2030, que, a su juicio, están "hundiendo" al sector primario.

Finalmente, el aspirante a la Presidencia de la Junta ha destacado la afluencia de público en los actos de campaña de Santiago Abascal, al que ha calificado como un "fenómeno" que supera la asistencia de otros partidos.

Finalmente, Pollán ha concluido su intervención con una petición de voto "por Valladolid, Castilla y León y España" y ha reiterado que la papeleta de Vox servirá para que las familias "lleguen a fin de mes" y se eliminen los "chiringuitos" políticos.