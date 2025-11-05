Pollán reivindica la actividad física como salud y factor de cohesión social: "Con el deporte ganamos todos"

Carlos Pollán y Eusebio Sacristán posan con una camiseta de la Fundación de Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reivindicado la importancia del deporte y de la práctica de actividad física por sus efectos beneficiosos en la salud y por ser un factor de cohesión social y se ha mostrado convencido además de que con el deporte "ganamos todos".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a trabajar para que nadie se quede sin la posibilidad de hacer deporte, "independientemente de su condición y menos si son niños", ha apostillado. "Nadie debe quedarse sin realizar actividad física", ha reiterado el presidente de las Cortes que ha insistido en la capacidad de la actividad deportiva para hacer sentirse bien a quien la practica, por un lado, y para poder formar parte "de algo más grande", por otro.

"Cualquier barrio, cualquier ciudad, cualquier país que hace deporte, es un barrio, una ciudad y un país más sano", ha añadido.

Así se ha manifestado Carlos Pollán en la presentación este miércoles junto a Eusebio Sacristán de la nueva temporada 'Escuela 100x100 Deporte', una actividad que forma parte del convenio que mantienen desde hace años la Fundación de Castilla y León y la Fundación Eusebio Sacristán en el proyecto de deporte inclusivo.

Pollán se ha mostrado "encantado" con la posibilidad de poder seguir con la colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán a través de un proyecto que "sigue dando muchas alegrías". "Es un proyecto que hemos visto iniciarse, que hemos visto crecer y que está llegando a todas las provincias de Castilla y León. Ya ha desbordado Castilla y León y está a nivel nacional", ha significado al respecto.

Por su parte, Eusebio Sacristán, patrono fundador de la Fundación que lleva su nombre, ha agradecido la acogida en las Cortes y el apoyo institucional para poder consolidar este proyecto de deporte inclusivo que, según ha destacado, utiliza el propio deporte como la herramienta para la inclusión, para el aprendizaje de valores y para la socialización de los participantes.

El exfutbolista y entrenador ha recordado que la Fundación de Castilla y León apoya "desde hace muchos años" a la Fundación Eusebio Sacristán y ha asegurado que ese apoyo ha sido "una gran ventaja para el camino" que querían seguir: llegar a todos los niños que querían disfrutar del fútbol y que, en algunos casos, tenían dificultades para implicarse en algún club.

Eusebio Sacristán ha destacado además que el proyecto ha llegado a todas las provincias de Castilla y León y también a Cataluña, donde, según ha recordado, viven sus hijos que, según ha aseverado también, están "muy unidos" a esta tierra.

La 'Escuela 100x100 Deporte' cuenta esta temporada con 1.083 plazas para jugadores de entre 5 y 15 años distribuidas en todas las capitales de provincia y en cinco municipios de Valladolid y de Burgos con el apoyo de más de 40 monitores.

En algunas sedes como Miranda de Ebro (Burgos) o Zamora, las inscripciones ya están cerradas, mientras que en Valladolid, Soria y León "apenas quedan plazas disponibles", han destacado desde la Fundación.

Además de los entrenamientos semanales, la Escuela celebra cada trimestre encuentros conjuntos que reúnen a todos los participantes con el objetivo de fomentar el crecimiento físico y emocional de los niños mediante una atención individualizada que implica también a las familias.

La Fundación ha insistido en que los valores de tolerancia, autoestima, trabajo en equipo y uso educativo del ocio están presentes en todas las actividades que se desarrollan con la colaboración de entidades locales y con el apoyo de deportistas y entrenadores de fútbol, rugby, tenis y pádel, entre otras disciplinas.

Este proyecto nació en 2017 con la Escuela Fútbol para Todos de Valladolid, creada por la Fundación Eusebio Sacristán como experiencia piloto dirigida a menores que, por distintas causas, no encontraban un espacio donde practicar deporte en equipo.

A través del impulso de la Fundación de Castilla y León, el programa se extendió a toda la Comunidad a partir de 2020 para convertirse en la 'Escuela 100x100 Deporte'. En estos momentos, la iniciativa sigue creciendo con la incorporación de personas mayores a través de equipos de fútbol andando y marcha nórdica, "favoreciendo así los intercambios intergeneracionales y ampliando su impacto social".