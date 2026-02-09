Pollán señala que los resultados en Extremadura y Aragón "hablan por sí solos" y ve a PP y PSOE "indistinguibles"

El candidato de V a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollan (i), y el presidente de Vox, Santiago Abascal, en el mitin de hoy de Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que los resultados en Extremadura y Aragón "hablan por sí solos", al tiempo que considera que PP y PSOE son "indistinguibles".

En un acto de partido en Ávila en el que el presidente de la formación ha presentado a los cabeza de listas que concurrirán a las elecciones del próximo 15 de marzo, Pollán ha rebatido a quienes sositienen que Vox "no pinta nada".

En este contexto, el candidato ha asegurado que Vox ha demostrado "con hechos que sabe cumplir sus compromisos" y ha hecho referencia al "cambio de rumbo" que han tomado comunidades autónomas como Extremadura o Aragón donde la presencia de Vox "se ha duplicado", un mensaje con el que el candidato a la Presidencia de la Junta ha reforzado la idea de que su partido "ha ganado peso político y electoral".

Durante su discurso, el candidato ha cargado contra el Partido Popular y el Partido Socialista, a los que ha acusado de actuar de forma similar "en cuestiones clave".

"Está claro que el PP no es como Vox", ha afirmado parafraseando al líder de los 'populares' de Castilla y León esta mañana, para añadir a renglón seguido que Vox "no estafa a sus votantes, cumple con lo que dice y es fiel tanto estando en los gobiernos como estando fuera de ellos".

En este sentido, ha defendido la salida de Vox de los gobiernos autonómicos por "principios", especialmente en relación con la inmigración ilegal. "Nos salimos de los gobiernos porque dijimos que no íbamos a transitar con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, y lo hicimos", ha señalado, a la vez que ha insistido en el apoyo del partido a agricultores y ganaderos.

Al hilo de estas palabras, Pollán ha reprochado al Partido Popular su actitud durante las movilizaciones del sector agrario al asegurar que los procuradores de Vox fueron "los únicos que dieron la cara" durante la tractorada ante las Cortes. Frente a ello, ha acusado al PP y al PSOE de "engañar durante años" a los agricultores y apoyar el acuerdo Mercosur.

El candidato también ha reivindicado la gestión de Vox cuando ha formado parte de los gobiernos autonómicos, y ha destacado la reducción de ayudas a sindicatos y patronal enmendadas por el PP "literalmente al día siguiente" de la salida de su formación de la Junta. "No soportan una pancarta de Comisiones Obreras que les haga frente", ha afirmado.

Igualmente ha recordado el proceso de elaboración de la denominada ley de concordia en Castilla y León, impulsada durante la etapa de gobierno compartido, y ha criticado el cambio de postura del Partido Popular en su tramitación parlamentaria.

Según ha señalado, tras meses de negociación, la norma llegó a las Cortes autonómicas, donde "votaron en contra de su propia ley, de una ley que habían redactado ellos mismos".

Ha recordado que la votación fue recibida con "la mayor ovación de la bancada socialista que se ha escuchado en el hemiciclo", lo que, a su juicio, evidencia que PP y PSOE "son iguales e indistinguibles en muchas cosas".

ASIGNACIÓN A GRUPOS

En relación con la actividad institucional, ha recordado la reducción de más de un millón y medio de euros en las asignaciones a los grupos parlamentarios desde la Presidencia de las Cortes de Castilla y León y el recorte de más del 80 por ciento en publicidad institucional.

En este punto, ha denunciado el uso de fondos públicos para "campañas de humo", y como ejemplo ha citado "la firma de 231 contratos de publicidad por valor de más de 560.000 euros durante los incendios del pasado verano".

El acto ha concluido con un llamamiento a combatir el "despilfarro político innecesario" y a trabajar por "barrios y pueblos prósperos y seguros", así como a "facilitar el regreso de los jóvenes" a Castilla y León. "Lo vamos a hacer con todos vosotros, con mucho más Vox y con el apoyo de todos ustedes", ha concluido.

Durante el encuentro han intervenido también los cabezas de lista de las ocho provincias restantes de la Comunidad, quienes han desgranado las principales líneas de sus propuestas y han defendido el proyecto político de Vox para la autonomía, para hacer hincapié en el campo y en la necesidad de que los jóvenes no tengan que marcharse de sus provincias y puedan vivir en su lugar de origen y encontrar trabajo en él.