Pollán ve "buena predisposición" en el PP y confía en lograr un pacto de Gobierno que refleje lo dicho el 15M

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha destacado la "buena predisposición" del PP y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en las negociaciones en torno a la composición de las Cortes, al tiempo que ha confiado en lograr un pacto de Gobierno que refleje lo que los ciudadanos manifestaron en las urnas el pasado 15 de marzo.

Pollán ha iniciado su intervención ante los medios tras el Pleno en el que se han constituido las Cortes de cara a esta XII legislatura con una mención a los dos miembros de Vox presentes en la Mesa, en concreto Carlos Menéndez como vicepresidente primero y Susana Suárez Villagrá como secretaria tercera, a quienes ha deseado "lo mejor" en el desarrollo de sus funciones. Del mismo modo, Pollán, que deja ahora la Presidencia de las Cortes que ha ostentado durante los últimos cuatro años, ha trasladado sus mejores deseos al nuevo presidente, Francisco Vázquez.

Como ha defendido el líder de Vox en la Comunidad el pacto con el PP para la constitución de las Cortes ha sido "el primer paso" para recoger el mandato de los ciudadanos en las pasadas elecciones, un punto en el que ha destacado que la presencia de dos miembros de su partido en la Mesa y la cesión de seis votos por parte del PP a su Grupo para asegurarse una secretaría ha evitado un "posible bloqueo" del PSOE para "acceder al control de la Presidencia".

De este modo ha defendido el pacto cerrado entre ambas formaciones para evitar en Castilla y León una situación similar a la que se vivió en el Congreso, donde Vox no tiene representación en la Mesa.

Así, tras este primer paso, Pollán ha confiado en mantener con el PP un diálogo "fluido" para lograr un pacto de Gobierno que marque la legislatura con una negociación "medida a medida" en la que se asegure también el "cumplimiento de plazos".

No obstante, para avanzar en esta negociación, el portavoz de Vox ha señalado que no existen "calendario ni fechas establecidas" aunque sí ha reconocido que existe un diálogo discreto con el fin de llegar "a buen puerto".