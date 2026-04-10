Pollán ve en el "esfuerzo" y en "no desfallecer" las "claves de futuro" para los jóvenes

LEÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha apelado a la "cultura del esfuerzo" y a la importancia de "no desfallecer" como "claves" en el futuro de los jóvenes.

Un alegato que ha hecho durante la graduación de la XVIII Promoción del Colegio Peñacorada, celebrado en el Hotel Conde Luna de León, donde ha dirigido unas palabras a los alumnos que culminan su etapa escolar.

Durante su intervención, Pollán ha querido trasladar a los graduados un mensaje de "esperanza y responsabilidad" ante el futuro y para ello ha hecho un símil en el que ha comparando el momento vital que atraviesan con el inicio de un viaje: "Imaginad que viajáis a bordo de un transatlántico que acaba de zarpar de puerto: ese transatlántico, ese puerto y ese océano son representaciones de vuestra propia vida", ha argumentado en declaraciones recogidas en un comunicado.

El presidente de las Cortes ha destacado el valor de los años vividos en el colegio, definidos como "años ricos en aventuras", para subrayar que han tenido "el privilegio de experimentar la aventura de crecer y de ser testigos del paso hacia la juventud".

Asimismo, ha recordado que, aunque hoy se cierra una etapa, se abren "múltiples caminos": "Se os abren muchas otras; tantas, como posibles puertos de destino", ha advertido.

En su discurso, Pollán ha incidido en la importancia de la toma de decisiones, especialmente en lo relativo al futuro profesional, para animar a los jóvenes a elegir "con criterio y dedicación": "Elegid, por tanto, con cuidado. Y esforzaos. Sobre todo, esforzaos", ha añadido.

No obstante, también ha advertido sobre la necesidad de mantener el "equilibrio" entre la vida laboral y personal: "Que el trabajo os haga libres, no esclavos", ha apuntado para valorar "aspectos esenciales de una vida plena, como la educación, el trabajo, la familia, los amigos y las aficiones", y alertar contra una visión "reduccionista centrada únicamente en el éxito profesional".

En este sentido, ha recordado que "no hay un solo caso documentado" de alguien que se haya arrepentido de no haber hecho "más horas extras", frente a quienes lamentan "no haber dedicado más tiempo a los suyos".

Pollán también ha apelado al compromiso de los jóvenes con la sociedad, y les ha recordado que forman parte de una comunidad y de una generación que afrontará importantes retos: "Sois de las primeras generaciones a las que el esfuerzo no garantizará vivir mejor que sus padres". A pesar de ello, los ha animado a no desfallecer: "No temáis. Ni desfallezcáis", ha subrayado.

Finalmente, ha concluido su intervención con un mensaje de "ánimo y confianza" en el futuro de los graduados, y les ha invitado a recordar sus raíces y la formación recibida: "Cada vez que sintáis la nave de vuestra vida zozobrar, regresad con la memoria a Peñacorada", ha finalizado.

El acto ha servido para reconocer el esfuerzo de los alumnos y el papel de la comunidad educativa y las familias en su formación, en una jornada cargada de emoción y simbolismo.