Pollán ve lenta la negociación con el PP para formar Gobierno y cree trasladables a CyL medidas troncales de Extremadura

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, en la entrega de Premios CyL - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reconocido este martes que las negociaciones con el PP para la formación de Gobierno en la Comunidad "van despacio" y "lentas", no obstante, ha asegurado que el pacto alcanzado la semana pasada en Extremadura supone un "primer paso" en el "cambio de rumbo" que la formación defiende a nivel nacional y cuyas medidas troncales ve trasladables a Castilla y León.

Pollán, que ha realizado estas declaraciones en Valladolid antes de participar en el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025, ha defendido la validez del acuerdo extremeño frente a las críticas. En este sentido, ha lamentado que de las 74 medidas pactadas en Extremadura solo se esté hablando de "dos cosas puntuales" y ha subrayado que existen "muchas cosas buenas" en dicho acuerdo que pueden aplicarse en la Comunidad desde sus propias "peculiaridades".

El portavoz ha insistido en que Vox mantiene un "mensaje claro" en todas las comunidades basado en la "prioridad nacional". Entre los puntos troncales, ha destacado la lucha contra la inmigración ilegal, la defensa del campo y la industria frente a las políticas climáticas, y el apoyo a que las ayudas sociales lleguen "primero a los españoles".

"En Aragón se está negociando también, en Castilla y León vamos avanzando y es la línea de lo que queremos, un cambio de rumbo en determinadas políticas y creo que se ha dado un paso importante con ese acuerdo, tenemos un mensaje claro, además es un mensaje que lo hemos estado diciendo en toda la campaña electoral, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, primero los españoles, lo llevamos diciendo desde el primer momento en las tres comunidades", ha reseñado.

En este sentido, Pollán ha reiterado que en Castilla y León no se puede "calcar" el acuerdo de otras autonomías pero sí se defenderán las medidas "troncales". "Hay una serie de cuestiones que son reflejo de todo el país y otras que serán específicas de Castilla y León", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que el acuerdo en Extremadura es "claro" en todos sus términos, entre los que ha citado lo relacionado con las ONG que "favorecen el tráfico de personas y la inmigración ilegal".

El portavoz de Vox ha hablado de diferencias de criterio dentro del PP, algo que ha situado como un "problema interno" de los 'populares' y ha considerado que es el PP quien debe explicar si sus líderes autonómicos están de acuerdo entre sí, mientras que Vox se centra en intentar llegar a acuerdos de gobernabilidad para lograr un "cambio de políticas".

"Siempre hemos hablado de que nos encontramos con 17 partidos populares, yo creo que ellos mismos se han felicitado y la señora Guardiola se ha felicitado de llegar a ese acuerdo, las interpretaciones que hagan otras comunidades autónomas como la señora Ayuso o el señor Moreno Bonilla pues yo creo que es un problema que tiene el PP interno de ellos mismos pero nosotros estamos a lo nuestro", ha explicado.

Finalmente, el representante de Vox ha abogado por la "discreción" y la "cautela" en el proceso negociador, un punto en el que ha rechazado detallar detallar plazos o puntos concretos en los medios de comunicación para evitar "malinterpretaciones", aunque ha admitido que los plazos para la constitución de las Cortes el día 17 son "justos", ha reiterado que no revelará detalles hasta que el pacto se materialice.