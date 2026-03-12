Pollán (Vox) culpa al "bipartidismo de Bruselas" del cierre de la Azucarera de La Bañeza y de los ataques del lobo. - EUROPA PRESS

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha denunciado este jueves en Aguilar de Campoo (Palencia) las consecuencias de las políticas del "bipartidismo en Bruselas", a las que ha responsabilizado directamente del cierre de la azucarera de La Bañeza (León) y del incremento de los ataques del lobo a la ganadería de la montaña palentina.

Durante su intervención en la Plaza de España de la localidad galletera, acompañado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz de Economía en el Congreso, José María Figaredo, Pollán ha recordado el simbolismo de su inicio de campaña en León, donde mostró un azucarillo para representar "lo que las políticas del bipartidismo en Bruselas estaban haciendo con provincias y comarcas" como la bañezana.

El candidato ha lamentado que el fin de dicha infraestructura industrial supusiera acabar con "la prosperidad, el futuro y el modo de vida de muchísimas familias" de la comarca de La Bañeza y de la provincia de León por decisiones tomadas lejos de la comunidad. En contraste, Pollán ha celebrado que en Aguilar de Campoo no haya tenido que mostrar "una galleta" como símbolo de crisis, debido a que "los políticos no han conseguido meter la mano" en una zona que ha calificado de próspera gracias a su industria alimentaria tradicional.

No obstante, ha advertido de que si "algún iluminado en Bruselas, en Ferraz o en Génova" hubiera intervenido, la prosperidad del norte de Palencia se habría visto comprometida por lo que define como "fanatismo climático" y políticas verdes que buscan "la ruina" del sector, al tiempo que ha insistido en que el Partido Popular y el Partido Socialista "quieren engañar" a los ciudadanos diciendo que se oponen a estas medidas en la región, cuando, según sus palabras, "son ellos los que allí -en Bruselas- lo están promocionando".

En este sentido, el cabeza de lista de Vox ha calificado de "triste" ver a los candidatos del PP y del PSOE "hacer como que se pelean" en los debates electorales o en las Cortes, cuando en realidad "siguen manteniendo todos sus pactos tanto en Madrid como en Bruselas". El dirigente de Vox ha pedido a los asistentes estar "alerta" ante lo que considera "la estafa del Partido Popular y la mafia del Partido Socialista", comparando esta vigilancia con la que ejercen los pastores de la montaña palentina para proteger sus rebaños.

Sobre la situación del sector ganadero, Pollán ha criticado duramente que el bipartidismo haya multiplicado los ataques del lobo por incluirlo en el listado de especies de protección especial, una decisión que ha tildado de "obra y gracia" de la coalición que gobierna en Europa. Al respecto, ha ironizado con que Bruselas solo rectificó su postura sobre el lobo cuando un ejemplar "le mató un pony a la señora Von der Leyen", asegurando que la medida no se tomó por preocupación hacia los ganaderos de Castilla y León.

Pollán, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reprochado a la Junta de Castilla y León su inacción en este ámbito, señalando que "no han hecho absolutamente nada para garantizar el control de la especie" ni para defender a los pastores frente a los ataques constantes en el norte de la provincia. Asimismo, ha subrayado que desde Vox no se busca la desaparición del lobo, sino un equilibrio: "Nosotros queremos que se controle y se mantenga la especie, pero que también se defienda a nuestros pastores, ganaderos y agricultores".

En clave local, el candidato ha hecho hincapié en el problema de la vivienda en municipios como Aguilar, denunciando que existe "un montón de suelo público que está absolutamente secuestrado por las administraciones" que prefieren hacer "negocio" con él.

Finalmente, Pollán ha hecho un llamamiento al voto para el próximo domingo, asegurando que es una "oportunidad histórica" para cambiar unas políticas que han dejado "abandonada" a la comunidad en favor de los pactos con "separatistas de Cataluña y el País Vasco". "Vuestros problemas, los de los agricultores, los de los ganaderos y los de nuestra industria que se han llevado por delante, cambiarán con vuestro apoyo a partir del 15 de marzo", ha concluido el candidato de Vox ante los simpatizantes palentinos.

