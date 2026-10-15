Polo Nández, primer leonés en estar en el Benidorm Fest, peleará el primer puesto con un tema sobre el desamor

El artista leonés Polo Nández participará en el Benidorm Fest el próximo mes de enero. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Polo Nández se convertirá en el primer leonés en participar en el Benidorm Fest, un certamen al que concurrirá en dueto con Sebastián Llosa y en el que peleará el primer puesto "con todo" con un tema sobre desamor.

Según ha explicado este jueves en el Ayuntamiento de San Marcelo de León, está "muy contento" de poder participar en el evento y asume como una "gran responsabilidad" el hecho de ser el primer representante leonés en participar en el Benidorm Fest: "Espero también poder dejar el nombre de la ciudad, como siempre intento, lo más alto posible".

En cuanto a la posibilidad de que el ganador del certamen no acuda a Eurovisión 2027 --al igual que este año--, ante la participación de Israel en el concurso, ha señalado que esta cuestión todavía "está en dudas". No obstante, estar presente en el Benidorm Fest será "un gran impulso" para su proyecto artístico. "A mí me encantaría poder ir a Eurovisión, lógicamente, pero entiendo que es una forma de protesta al respecto de que esté Israel", ha apostillado.

Respecto a Sebastián Llosa, con el que se subirá al escenario, ha señalado que es un artista que siempre le ha gustado mucho y si pudiera ilustrar el tema que interpretarán --que versa sobre el desamor-- con un emoticono, sería "un puñito". "Es una canción que lanza un mensaje que todos creo que nos podemos sentir identificados y, alguna vez, por lo menos lo hemos pasado, y es un poco de desamor", ha apuntado sin poder ofrecer más detalles de la canción hasta su presentación el 17 de diciembre.

"UNO SIEMPRE QUIERE GANAR"

El artista trabaja de manera intensa en la preparación del certamen con la limitación que supone no estar cerca de su compañero Sebastián Llosa: "Cuando tú entras te dicen que todos sois ganadores, pero, obviamente, uno siempre quiere ganar, y quien diga que no, pues es un cliché. Yo allí voy con todo, me estoy preparando lo mejor posible. Tengo esa dificultad de que somos dos artistas que cada uno está en un sitio diferente, pero vamos a pelearlo, claro que sí", ha declarado.

En cuanto al contexto musical actual y el futuro de los artistas emergentes, ha expresado la importancia del respaldo institucional y ha puesto en valor el apoyo ofrecido desde sus comienzos por el alcalde de León, José Antonio Diez. "Creo que si los políticos, sean del partido que sean, hicieran esto, sería más fácil que todo el mundo tuviera la oportunidad", ha apostillado.

"VAS A DEJAR EL PABELLÓN MUY ALTO"

Polo Nández se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, acompañado por José Antonio Diez. Para el regidor es "un gran orgullo" que León esté representado en el Benidorm Fest y ha deseado al artista "lo mejor". "Estoy seguro que vas a dejar el pabellón muy alto y deseamos, evidentemente, que consigas ganar ese festival", ha recalcado y le ha transmitido que, en cualquier caso, los leoneses están "muy contentos y muy orgullosos" de su labor y de su defensa de León.

Además de Polo Nández y Sebastián Llosa, competirán por la Sirenita de Oro en la sexta edición del Benidorm Fest el próximo mes de enero Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Gale, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Rossa, Sara Abad, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco. El certamen se celebrará del 23 al 30 de enero de 2027 y habrá dos semifinales los días 26 y 28.