Ponferrada impulsa la alianza nacional de campus periféricos para fortalecer su papel en el mapa universitario español

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) impulsa la alianza nacional de campus periféricos para fortalecer su papel en el mapa universitario español, según se ha puesto de manifiesto este martes en las I Jornadas nacionales de Campus Periféricos que reúne durante dos días a una veintena de universidades de todo el país.

Representantes de campus de Lugo, Ávila, Segovia, Algeciras, Guadalajara, Ceuta y Melilla, Gandía o Teruel, entre otros, se dan cita en este evento para reflexionar, debatir y compartir experiencias y elaborar la hoja de ruta que visibilice el papel, la contribución y el futuro de estos campus dentro del sistema universitario.

En el encuentro se han sentado las bases para la constitución de una alianza nacional de campus periféricos para reforzar su papel, compartir estrategias y afrontar de manera conjunta los retos que comparten, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante esta primera jornada se han puesto de manifiesto algunas dificultades compartidas como la falta de infraestructuras, el transporte deficitario o la dificultad para fijar personal, pero también sus fortalezas, como su especialización y su estrecha conexión con el territorio, con el importante impacto económico y social que ello conlleva.

La primera edición de estas jornadas ponen de manifiesto la importancia de los campus periféricos como espacios de innovación, formación y vínculo con el territorio. Así lo ha expresado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha destacado la apuesta "firme" de la Universidad de León por el Campus de Ponferrada, que, a punto de cumplir 30 años, se ha consolidado como un "referente" en formación sanitaria y tecnológica, integrando "excelencia académica, investigación y compromiso con la sociedad y el territorio".

Asimismo, ha recordado que a lo largo de su trayectoria ha formado a más de 20.000 estudiantes, combinando excelencia académica, innovación y compromiso con la sociedad y siendo "ejemplo" de cómo un campus periférico puede ser "motor de desarrollo" territorial y fuente de oportunidades, de arraigo, de cohesión y de dinamismo social y económico.

PILAR "ESENCIAL" DEL SERVICIO PÚBLICO

Además, ha apuntado que un campus periférico requiere más recursos y atención, pero también genera oportunidades, fija población y constituye un pilar "esencial" del servicio público.

La inauguración también ha contado con la presencia de la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares, que ha subrayado que la Comunidad es "un ejemplo paradigmático" de universidad-territorio, con presencia universitaria en todas las provincias, así como en Ponferrada, Béjar y Miranda. Del mismo modo, se ha referido al poder "transformador" que la educación superior tiene en el desarrollo económico y social de las comarcas.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, ha manifestado la importancia de que los campus periféricos ganen presencia en los órganos de gobernanza universitaria y en las estrategias orientadas al desarrollo de los territorios que más lo necesitan.

APOSTAR POR INVERSIÓN

Además, ha señalado que los datos presentados en la jornada evidencian la aportación real de estos campus, responsables del 5 por ciento del crecimiento universitario en las últimas décadas y ha añadido que apostar por ellos es "apostar por inversión y oportunidades, no por gasto".

Durante los dos días de jornadas los asistentes abordarán temas "clave" como los principales retos de los campus periféricos, modelos y estructuras de gestión, comunicación dentro de las universidades y oportunidades en materia de financiación.

El objetivo es generar un espacio de reflexión y diálogo que permita compartir experiencias y buenas prácticas, reforzando la importancia de estos campus como motores de cohesión social y desarrollo territorial.

Con estas jornadas, el Campus de Ponferrada se consolida como un "referente nacional" en la reflexión sobre los campus periféricos y pretende reafirmar su papel "estratégico" dentro de la Universidad de León y en su entorno, con un modelo de universidad cercano, moderno e innovador.