Ponferrada (León) se compromete a estar "al lado" de las pedanías afectadas por los incendios en su recuperación

Imagen de la reunión mantenida entre el alcalde de Ponferrada, Marco Morala y representantes de las pedanías afectadas por los incendios. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) se ha comprometido este jueves a estar "al lado" de las pedanías afectadas por los recientes incendios en su recuperación del patrimonio natural.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala; el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Rural y Patrimonio, Iván Alonso y otros miembros del equipo de Gobierno municipal han mantenido una reunión con los representantes de las juntas vecinales y alcaldes de barrio del municipio que el pasado mes de agosto sufrieron incendios forestales.

"Estuvimos a su lado durante la fase más dura, cuando las llamas se acercaban a sus casas y destruían zonas verdes y montes que son sus referentes vitales; los acompañamos durante los desalojos, compartimos ratos de incertidumbre y de dolor en las noches en los pabellones municipales", ha apuntado Morala, que ha asegurado que el Ayuntamiento hará de forma participativa "lo necesario" para la recuperación de las zonas quemadas.

En este sentido, ha destacado que esta disposición no responde a que estos territorios estén cerca, sino que para el equipo de Gobierno esta cercanía supone recuperar las casas y el entorno; "señas de identidad ponferradina", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

A la reunión han asistido los representantes de Los Barrios de Salas, San Cristóbal de Valdueza, Compludo, Carracedo de Compludo, Espinoso de Compludo y Palacios de Compludo.

El regidor ha iniciado su intervención agradeciendo el comportamiento "ejemplar" de los vecinos de estos pueblos y "toda su ayuda" en los difíciles momentos en que tenían que "dejar atrás todo lo suyo" para buscar refugio en las instalaciones provistas por el Consistorio.

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal Iván Alonso ha expresado su satisfacción por el clima de colaboración demostrado y ha subrayado que el paso de maquinaria pesada ha agravado el deterioro de algunas carreteras, por lo que ha solicitado a la Diputación de León su inclusión en la red provincial y su reparación.

PLANTA FOTOVOLTAICA.

Asimismo, ha informado de daños en la planta fotovoltaica de Carracedo de Compludo, única fuente de suministro eléctrico del pueblo, así como en caminos y en el arbolado de la zona, aunque sin afecciones graves en las captaciones de agua.

También ha recordado que, antes del incendio, se había aprobado una ayuda de 9.500 euro para las cantinas de pueblos con menos de 100 habitantes, medida que ahora servirá de apoyo ante las consecuencias del fuego.

Por su parte, los representantes de las zonas afectadas han felicitado a los servicios municipales el esfuerzo realizado, desde el SPEIS, la Policía Municipal y Protección Civil hasta quienes prestaron asistencia en su desalojo como los servicios sociales. "Esa felicitación es una muestra de agradecimiento por su profesionalidad, su acierto y su empatía en momentos de tanta tensión", han recalcado.

"LA VOZ DE LOS VECINOS".

Por otra parte, en el encuentro se ha analizado la situación en que ha quedado el medio natural de los pueblos afectados y se ha convenido trabajar conjuntamente para su recuperación, "oyendo la voz de los vecinos" y trasladándola como posición municipal a las administraciones superiores que tienen planes económicos de recuperación.

El alcalde ha afirmado que comprende la preocupación de los pedáneos y de los vecinos por el porvenir y ha insistido en que, el Ayuntamiento de Ponferrada "no les falló en esos momentos y no lo hará en el futuro". "Haremos lo que nos corresponde en nuestras competencias municipales y seremos exigentes todos al unísono con la reivindicación de acciones y ayudas para recuperar nuestro patrimonio natural", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento facilita "lo que está en su mano" para la tramitación de las ayudas y atenderá y analizará con detenimiento las sugerencias de las pedanías para recuperar el entorno. "Las futuras generaciones de Ponferrada merecen recibir un patrimonio que nos define por tener un municipio con zonas urbanas y extensas y magníficas zonas verdes que deben recuperarse. Trabajamos para que sea cuanto antes", ha finalizado.