Un portal de intermediación del Ayuntamiento de Ávila pondrá en contacto a demandantes de empelo y empresas

Imangen del portal web de intermediación. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila pone en marcha una campaña dirigida a acercar a la ciudadanía el Portal de Intermediación Laboral y los servicios que se ofrecen tanto a demandantes de empleo como a empresas.

La iniciativa, que implicará la difusión de cartelería tanto en las pantallas digitales y tótems de la ciudad, como en las redes sociales y portales municipales, se dirige, por un lado, a demandantes de empleo, a los que se invita a acceder al portal http://avila.portalemp.com, registrarse, completar su currículum y acceder a las ofertas de empleo disponibles, con el fin de encontrar oportunidades para impulsar el futuro laboral de los usuarios.

Esta campaña para demandantes de empleo se distribuirá, igualmente, a través de cartelería, en institutos de Educación Secundaria, centros de formación y universidades, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, la campaña invita a las empresas que busquen trabajadores y oferten empleo, igualmente, a registrarse, con el fin de facilitar el acceso a perfiles que mejor se adapten a las necesidades que se les plantean y de posibilitar una gestión ágil y eficaz que facilite la selección de las personas que se incorporarán a la empresa.

Es por esto que la iniciativa llegará a entidades y también centros que ofrecen servicios para empresas y empleadores. El Portal de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila tiene como objetivo poner en contacto a los demandantes de empleo con las empresas que tienen una oferta de empleo disponible.

Asimismo, permite acceder a contenidos adicionales, recursos, información y herramientas de utilidad tanto para trabajadores como para demandantes de empleo o empresas.

A su disposición, en este sentido, se encuentran recursos como el Rincón del Emprendedor, el Espacio del Demandante o un Área de la Empresa. A lo largo de 2025, a través de este portal, se tramitaron 214 ofertas de empleo para cubrir un total de 515 puestos de trabajo.

Los empleos ofertados el año pasado se encuadraron en todos los sectores y actividades, destacando, con un 12 por ciento, las ofertas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales.

Asimismo, un diez por ciento correspondió a la actividad de la construcción y un siete por ciento, al de la industria manufacturera, mientras que un 22 por ciento correspondió a "otros servicios".

En la actualidad, el Portal de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila cuenta con más de 300 empresas inscritas y supera las 7.000 personas inscritas tanto para búsqueda como para mejora de empleo.