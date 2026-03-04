El portal web de la CHD alcanza las 686.000 páginas vistas en 2025 con un alza del 12% del tráfico extranjero

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portal web de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha alcanzado las 686.000 páginas vistas durante el año 2025, según los datos del organismo, el tráfico procedente del extranjero ha registrado un aumento del 12 por ciento respecto al ejercicio anterior, lo que ha impulsado un incremento del 32 por ciento en el acceso a la web en idiomas distintos al castellano.

En la actualidad, la página oficial de la CHD mantiene una media de 1.880 visitas diarias y 57.166 mensuales, con un promedio de navegación de unas cinco páginas por usuario. Los contenidos más demandados han sido los datos de agua embalsada e información hidrológica (12,2 por ciento), seguidos de la búsqueda de modelos de solicitud y atención al ciudadano (10 por ciento).

El tiempo de interacción medio en el portal ha crecido un 15 por ciento, según los registros de la institución.

El organismo ha destacado que ofrece información hidrológica en tiempo real mediante el Sistema Automático SAIHDuero. Esta herramienta técnica resulta fundamental para la gestión del agua y permite adelantar la detección de situaciones extraordinarias como avenidas, sequías o anomalías en la calidad del recurso hídrico.

SISTEMA MÍRAME-IDEDUERO

Por su parte, el sistema de información documental de la planificación hidrológica, denominado Mírame-IDEDuero, ha atendido un total de 435.741 consultas en 2025. Esta cifra ha supuesto un incremento del 7 por ciento en comparación con el año previo.

La información más consultada en esta plataforma geoespacial ha sido la relativa a los usos del agua, las masas de agua y el programa de medidas.Respecto al perfil técnico de los accesos, los datos confirman que Chrome ha sido el navegador más utilizado (73,22 por ciento), seguido de Safari (11,54 por ciento) y Edge (8,75 por ciento).

En cuanto a los sistemas operativos, Windows ha liderado las conexiones con un 47,72 por ciento, por delante de Android (35,41 por ciento) e iOS (11,47 por ciento). Finalmente, la CHD ha recordado que mantiene canales específicos de comunicación para ayuntamientos y Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS).

El pasado año, el Canal de Alcaldes y el de OPAS han registrado cerca de 500 consultas, centradas mayoritariamente en el estado de expedientes y la distribución de competencias en materia de agua.