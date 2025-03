El PP acusa a Puente de "condenar" a Valladolid por no defender sus "intereses" en infraestructuras

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz del PP en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, Héctor Palencia, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "condenar" a la provincia de Valladolid por "dedicarse a insultar" y "menospreciar" en lugar de "defender los intereses" de la ciudad y la Comunidad en materia de infraestructuras.

Palencia ha participado este lunes, 31 de marzo, en una reunión de la Comisión de Estudio de Infraestructuras del PP de Valladolid junto al presidente de la formación, Conrado Íscar, en la que ha reivindicado el "interés real" de los parlamentarios 'populares' por "defender diariamente" a los ciudadanos de Valladolid.

En este sentido, ha ensalzado su labor en materia de infraestructuras frente a un ministro de Transportes vallisoletano que tiene la "capacidad de ejecutar inversiones en Valladolid", pero "se dedica a otras cosas".

"Tenemos un ministro, Óscar Puente, que lo que se dedica es a meterse con los jueces, se dedica a defender un acuerdo de inmigración xenófobo con Junts o, en las últimas horas, a menospreciar e insultar a un colectivo de españoles que libremente deciden votar a una persona y les señala cómo hacían los nazis con colectivos, cómo los homosexuales, cómo hacían con los judíos o cómo hacían con los gitanos", ha apostillado, en referencia a declaraciones de Puente en las que tildó de "gentuza" a los votantes del partido Se Acabó la Fiesta.

Así, ha expresado su preocupación por este "tipo de política" y ha detallado los "cinco puntos" que ha abordado con el PP de Valladolid en la reunión, de los que tres han girado en torno a las infraestructuras y el transporte.

En este sentido, ha advertido de la importancia del Corredor Atlántico que, a su juicio, "no va a llegar" para su primer hito en 2030 porque Puente "no ha hecho nada". "No ha presentado aún un plan director que tendría que estar acabado en su primer hito en el 2030, dentro de cinco años. ¿Alguien me puede decir qué infraestructura se puede desarrollar y planificar adecuadamente en cinco años? Yo creo que ninguno", ha alertado.

"Valladolid no tiene la oportunidad de potenciar a sus empresas y conectarlas, ni con Francia, porque los túneles que establece Europa para el 2030 podrán entrar por los túneles de Pancorbo, ni podrán conectar las empresas con Galicia, porque no podrán subir la pendiente del nudo de Manzanal de más de 1,7 por ciento; ni podrán ir a Madrid por Ávila, porque los trenes circulan a 70 kilómetros por hora y tienen en un tramo de 60 kilómetros 16 limitaciones temporales de velocidad", ha agregado.

Igualmente, ha criticado que Puente "tampoco ha hecho nada por conectar a Valladolid" y "unificar" la Comunidad en materia de infraestructuras. "Ahora mismo Valladolid no tiene conexión a Autovía ni con Ávila, ni con Soria, ni con León", ha lamentado, para señalar que Puente "se va a cargar la declaración de impacto ambiental" en Ávila y va a "ralentizar pasos" en Soria, todo ello mientras "no ha hecho absolutamente nada" en León.

SOTERRAMIENTO

Asimismo, en relación con Valladolid, ha dado la bienvenida a la inversión de Transportes en el proyecto de la estación de tren, si bien ha lamentado que el ministro lo impulsa, a su juicio, sin que "nadie" se lo "pida". "Muy al estilo Puente: 'Hago lo que yo creo, pero que nadie me pide'", ha dicho, para reclamar el soterramiento de la ciudad.

Por otro lado, Palencia ha rechazado que la aerolínea Ryanair haya dejado de conectar Valladolid con Barcelona, lo que supone que el Aeropuerto de Villanubla "va para atrás" en vez de ser potenciado como "el segundo aeropuerto de Madrid-Barajas" y "crecer en servicios".

"Ahora mismo el aeropuerto de Valladolid ha quedado prácticamente inutilizado. No ha conseguido no solo crecer, sino que no ha conseguido mantener los servicios aeroportuarios en esta capital", ha agregado en acusaciones a Puente, de cuyo departamento también ha censurado el mapa de concesiones de autobuses.

Por su parte, el presidente del PP de Valladolid y de la Diputación provincial ha expresado su preocupación por el "abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez "ante Valladolid y el mundo rural". En concreto, Íscar ha apuntado, por ejemplo, al "abandono" en el Corredor Atlántico, una cuestión que, ha recordado, el mismo ministro defendía como alcalde de Valladolid, o en el Aeropuerto.