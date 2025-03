PP asegura que le hubiese gustado que Sánchez concretara un plan y un presupuesto en la estrategia de defensa

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Cófreces, ha asegurado este jueves que al PP le hubiese gustado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiese concretado ayer un plan y un presupuesto en la necesidad de adoptar una estrategia de defensa y seguridad europea.

"¡Cómo nos hubiera gustado que el presidente de todos los españoles hubiera puesto sobre la mesa y hubiera concretado un plan y un presupuesto!", ha exclamado Cófreces que ha recordado el compromiso de llegar a un gasto del 2 por ciento del PIB.

Cófreces ha realizado esta reflexión en su intervención en la defensa de las 30 propuestas de resolución del Grupo Popular en el Debate de Política General en la que se hacen eco también de las "serias amenazas" para los productos de Castilla y León por el proteccionismo de los mercados y por la guerra de aranceles en unos ataques que ve amparados por quienes "creen que el patriotismo es estar con los intereses foráneos".

"No es patriotismo, señores de Vox, no es patriotismo estar con los más fuertes, no es patriotismo apoyar a quienes ponen aranceles a nuestro campo, a nuestra industria agroalimentaria, a nuestra industria automovilística", ha explicado Cófreces que ha pedido a la bancada de Vox que decida si está con los intereses de líderes extranjeros o con los intereses de Castilla y León, a lo que ha añadido: "Parece que el señor Abascal ya ha decidido".

Por otro lado, la portavoz adjunta del Grupo Popular se ha referido al "débil liderazgo" del PSOE, "antes y ahora también con su sustituto", y ha puesto como ejemplo los últimos "enfrentamientos internos". "Cambiar algo para no cambiar nada, más de lo mismo", ha lamentado.

Finalmente, ha asegurado que el Partido Popular seguirá con la mano tendida, "como hasta ahora", ha apostillado, con el objetivo de encontrar el consenso y de lograr acuerdos por el interés de Castilla y León. "El mundo está cambiando y debemos también reorientarnos, somos muy conscientes de ello", ha añadido.

Mercedes Cófreces ha citado a Aristóteles cuando afirmó 'somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito' para llamar a los grupos a seguir este camino y a trabajar por Castilla y León y por España.