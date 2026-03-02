PP aumentará del 10 al 25% la subvención a los jóvenes agricultores para la contratación de seguros agrarios

Pide que Núñez Feijóo llegue "cuanto antes" al Gobierno de España para negociar la Política Agrícola Común (PAC) que necesita el sector PONFERRADA (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes en Ponferrada (León) que aumentará del 10 al 25 por ciento la subvención a los jóvenes agricultores para la contratación de seguros agrarios.

"Cada joven agrario, cada joven agricultor que quiera contratar un seguro agrario tendrá 15 puntos de bonificación adicional", ha aseverado Fernández Mañueco que ha expresado su deseo de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue "cuanto antes" al Gobierno de España para negociar la Política Agrícola Común (PAC) que necesita el sector, como hicieron José María Aznar con Loyola de Palacio y Mariano Rajoy con Isabel García Tejerina, ha rememorado.

A esto ha añadido la necesidad de que el Gobierno de España controle las fronteras para que no haya competencia desleal y para que los agricultores y los ganaderos puedan producir en igualdad de condiciones. "Si hay problemas estaremos a su lado como hemos estado siempre", ha afirmado Fernández Mañueco que ha ratificado el compromiso del PP con el sector primario de Castilla y León.

"Nosotros estamos siempre a su lado, nunca les hemos fallado y siempre les estamos respondiendo", ha reiterado Fernández Mañueco en un acto con simpatizantes y con militantes del PP en Ponferrada (León) en la segunda etapa de la caravana de cinco vehículos que va a recorrer las nueve provincias de la Comunidad para "salir de los despachos" y explicar en la calle "y en movimiento" los "compromisos claros" del programa electoral del PP.

En el caso concreto del Bierzo, Alfonso Fernández Mañueco ha avanzado la creación en el Campus de Ponferrada del nuevo 'edificio de policlínica' para dar servicio a las titulaciones relacionadas con la salud.

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta ha ratificado su compromiso de bonificar los peajes, especialmente en la provincia de León, "la única provincia de nuestra Comunidad que tiene un peaje dentro de la provincia que va de León a Astorga y que tanto puede beneficiar a El Bierzo y a Ponferrada", ha exclamado.

En este sentido, se ha comprometido a bonificar en un 60 por ciento el precio del peaje de la autopista León-Astorga, la AP-71, y a colaborar en la León-Asturias. "Óscar Puente no quiere bonificar, pues lo haremos nosotros, desde el Partido Popular, porque lo necesita esta tierra", ha aseverado.

PIDE A LOS SUYOS UNA MOVILIZACIÓN TOTAL

"Son medidas que comprometemos y son medidas que vamos a cumplir. Porque lo nuestro es cumplir. No es nada abstracto, nada ideológico, nada vacío. Son realidades, son certezas", ha concluido Fernández Mañueco que ha reivindicado el programa electoral del PP como "un rumbo fijado para llegar al éxito" y como "un contrato firmado página a página y medida a medida con cada una de las personas de esta tierra".

Fernández Mañueco ha exhortado a los suyos no entrar en una campaña de insultos y ha vuelto a llamar a los dirigentes del PP a hablar de medidas, de certezas y de oportunidades, como el impulso de un nuevo centro de salud y una ambulancia de soporte vital avanzado adicional.

"Necesitamos una movilización total de los candidatos en primer lugar, de los alcaldes en segundo lugar, de los diputados provinciales, también de los parlamentarios nacionales, de todos los afiliados, para llegar a todos los rincones", ha pedido el candidato del PP que ha insistido en la necesidad de poner "el alma" en la campaña electoral. "Os necesitamos a todos", ha pedido.

