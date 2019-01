El PP del Ayuntamiento de Valladolid asegura que Puente "miente" al hablar de "pagos en B" a mediadores gitanos

Publicado 30/01/2019 11:26:09 CET

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que el alcalde, Óscar Puente, Puente "ha mentido con descaro" al manifestar que el Gobierno municipal de Francisco Javier León de la Riva "pagaba en B" a los mediadores gitanos y han defendido que existía un expediente y una partida presupuestaria para esta cuestión.

Los 'populares' han calificado estas declaraciones de "desafortunadas" y "gravísimas" por parte de un alcalde y las han vinculado con los "evidentes nervios de Puente al saber que no va a repetir como alcalde la próxima legislatura" y comprobar que "no tiene apenas respaldo social".

El Partido Popular municipal ha considerado que Puente "miente descaradamente" al señalar, como hizo este martes, que el Ayuntamiento pagaba "en B, sin recibo y sin una justificación" a los mediadores de la comunidad gitana en la ciudad antes de su llegada a la Alcaldía en 2015, al tiempo que han exigido al actual regidor que se "retracte" de esta afirmación.

La concejal del PP, que durante los últimos mandatos de León de la Riva fue responsable del Área de Servicios Sociales, Rosa Hernández, ha explicado que existía un expediente relativo a esta materia en forma de un "convenio con la Federación de asociaciones gitanas de Castilla y León" y que en el Presupuesto había una partida consignada, al tiempo que ésta figuraba reflejada en las bases de ejecución de 2015.

Hernández ha asegurado que ha preguntado este miércoles, en comisión, a la actual concejal de Servicios Sociales del PSOE por si cuando llegó al cargo en 2015 figuraban estos expedientes y ha contestado que sí.

La edil del PP ha recalcado que dicho convenio estaba justificado convenientemente porque "no hay ninguna aportación que no lleve una justificación", algo que se incluía en la memoria de la subvención a final de cada año, porque el Ayuntamiento "no da dinero por no hacer nada". Ello, ha precisado, era supervisado por los técnicos y si no era suficiente se les requería más documentación.

Hernández ha añadido que la aportación a los mediadores existe desde la época de los realojos del Poblado de la Esperanza, cuando la situación era "diferente" y se entregaba más fondos ya que eran necesarias más intermediaciones. Asimismo, ha apuntado que no recuerda que el PSOE, cuando estaba en la oposición, pusiera en duda esta medida.

De hecho, ha precisado que actualmente el convenio se mantiene, aunque "dividido en una subvención y un contrato", pero según el PP, este cambio lo aplicó Puente de manera "unilateral" en 2018, lo que ha motivado "el descontento de las organizaciones gitanas recientemente al reducirles de forma notoria el apoyo a la labor de mediación".

Los 'populares' consideran que Puente, "se ha arrogado la condición de justiciero de Valladolid y presume de llevar a los juzgados todas las irregularidades que conoce desde su cargo", por lo que se preguntan por qué, si habla de una "irregularidad grave imposible en la Administración como es el pago en B, "no hace nada al respecto".

"No lo hace por dos razones: primero porque en su mandato se ha utilizado y se utiliza el mismo sistema, pero sobre todo porque sabe que es mentira", se han respondido los 'populares'.

Para los 'populares' esta "estrategia de Puente de difamar a otros y luego esconderse la lleva practicando reiteradas veces a lo largo de la legislatura", como consideran que hizo "en el caso de los conductores de Auvasa o en su mala praxis con la Policía Municipal".

En opinión de los 'populares', "su nerviosismo por no repetir como alcalde le lleva a mentir y a exagerar "más de lo habitual, como es el hecho de decir que esta legislatura ha acudido 4 veces a la barriada de las Viudas" algo que creen "absolutamente falso" porque Puente "se hace fotos hasta cuando va al baño", por lo que sería "fácil" demostrar esas presencias en el barrio.

Sin embargo, han afirmado que "los vecinos de la barriada de las Viudas no se acuerdan cuando fue la última vez que asistió. Lo que si se acuerdan es que nunca lo ha hecho como alcalde".