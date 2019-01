El PP considera que el ofrecimiento de la alcaldesa de Cubillas sobre los restos de Franco es una "decisión autónoma"

Publicado 28/12/2018 17:09:49 CET

LEÓN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de León considera que la decisión de la alcaldesa de Cubillas de Rueda, Agustina Álvarez Llamazares, de ofrecer el cementerio de la localidad para trasladar los restos de Franco corresponde "a una decisión autónoma de la alcaldesa, de un equipo de gobierno de un ayuntamiento, que es libre de adoptar las decisiones que considere oportunas", totalmente "al margen" de los órganos del partido.

El PP de León no se pronuncia al respecto porque "quien tiene que hacerlo es quien creó el problema, y no es otro que el Gobierno de España" y debe sustanciarse "en otros ámbitos donde se toman este tipo de decisiones, que no es otro que el Congreso de los Diputados", según ha informado el partido político a Europa Press a través de un comunicado.