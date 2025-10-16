PP destaca que la Junta ha presentado las cuentas "en plazo" y ve a la oposición "empeñada" en echarlas para atrás

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha hecho especial hincapié en que la Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 "en plazo" -- el 15 de octubre, como mandata el Estatuto de Autonomía--, con independencia, ha añadido, de que la tramitación de las cuentas se pueda producir con posterioridad a la aprobación del techo de gasto, cuestión que se votará el próximo miércoles, 22 de octubre.

"Si se aprueba el techo de gasto se puede continuar con la tramitación del presupuesto", ha aseverado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha asegurado no entender los motivos por los que los partidos en la oposición se "empeñan" en echar para atrás unos presupuestos a los que se ha referido como "los mejores de la historia de Castilla y León".

"Insisto, los presupuestos se han presentado ayer en plazo con independencia, como además se dice en el documento de Registro, de que se presentan para su aprobación y tramitación una vez aprobado el techo de gasto para poder tramitar esos presupuestos, pero están presentados en plazo", ha zanjado el 'popular'.

Gavilanes se ha reafirmado en que la Junta de Castilla y León está "cumpliendo perfectamente" el Estatuto de Autonomía con la presentación del proyecto de presupuestos el día 15 de octubre y ha añadido que está "cumpliendo perfectamente" también con lo estipulado por la ley, tras lo que ha defendido que no hay ninguna estipulación concreta que determine que la aprobación del techo de gasto tenga que ser antes, como han advertido por su parte todos los grupos en la oposición.

Preguntado por la ausencia de un proyecto de ley de medidas que acompañe al proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 que han criticado también el resto de los partidos, Gavilanes ha aseverado que la ley de acompañamiento es "totalmente independiente" y no es necesario llevarla con la de presupuestos.

Asimismo, ha parafraseado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cuando explicó que la Junta ha presentado los presupuestos sin ley de acompañamiento para facilitar y poder llegar a un acuerdo presupuestario en las Cortes y ha asegurado también que no se se presenta esa norma "para afianzar la bajada de impuestos que se ha producido en Castilla y León". "Es perfectamente factible", ha concluido el portavoz del Grupo Popular.

Por otro lado y respecto al rechazo ayer de la Mesa de las Cortes a la Sección 20 del proyecto de presupuestos, ha explicado que la Junta ha presentado unos presupuestos con una sección 20 coordinada con el año anterior con un incremento --pasa de 37,09 millones en 2024 a 38,9 millones en 2026-- y ha advertido de que no se puede condicionar la aprobación del presupuesto de la Junta al de las Cortes ya que podría darse el supuesto de que no se puedan presentar nunca las cuentas del Ejecutivo si se condicionan "a ese otro presupuesto de las Cortes".

Ricardo Gavilanes ha ironizado también sobre la "inaudita" abstención de los dos representantes de Vox en la Mesa de las Cortes al presupuesto de la institución que presiden.

"Primero huyen del Gobierno, después critican los presupuestos y ahora se abstienen de los suyos. Es el reflejo de un partido sin rumbo ni responsabilidad, completamente inhabilitado para gestionar", ha afirmado Gavilanes que ha tachado de "irresponsable e incoherente" que los dos integrantes de Vox hayan "bloqueado unos presupuestos que ellos mismos habían elaborado desde la Presidencia de la Cámara".

Por otro lado, ha justificado la abstención de los dos representantes del PP en la Mesa con el argumento de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, debía asumir la responsabilidad sobre la sección presupuestaria que le corresponde. "Es Vox quien tiene que explicar por qué no defiende ni su propia propuesta", ha recalcado.

"El Partido Popular se ha abstenido, no ha rechazado absolutamente nada, se ha abstenido de ese presupuesto", ha aclarado también Gavilanes que ha rechazado que el PP haya rechazado las cuentas de la Junta con ese voto ya que la sección 20 ha sido presentada por el presidente de las Cortes. "No es el mismo que la Junta de Castilla y León, es el presupuesto que ha determinado el presidente de las Cortes y por eso se han abstenido a ese presupuesto", ha aseverado.