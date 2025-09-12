PP en Diputación de Salamanca acusa a PSOE de "hipocresía política" al bloquear la votación del plan contra incendios

El diputado de Protección Civil, Roberto Martín, y la portavoz del Grupo Popular, Pilar Sánchez, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha denunciado en una rueda de prensa previa al Pleno Extraordinario celebrado en la Diputación de Salamanca el "oportunismo del PSOE" al solicitar un Pleno sobre incendios y, a la vez, "bloquear" la votación de un plan de cuatro millones de euros en prevención y protección civil.

"Convocan un Pleno para hablar de incendios, pero bloquean medidas concretas para combatirlos. Es la mayor demostración de hipocresía política", ha denunciado la portavoz popular, Pilar Sánchez.

El Grupo Popular en la Diputación de Salamanca ha denunciado la actitud del PSOE al convocar el Pleno, una iniciativa que han calificado de "oportunista, innecesaria y carente de sentido". Pilar Sánchez ha asegurado, además, que "este Pleno es absolutamente innecesario, convocado con un interés oportunista: el de buscar un titular mediático y generar confusión entre los ciudadanos de la provincia".

Por ello, Sánchez ha lamentado que el PSOE haya convertido este debate en una "puesta en escena, un auténtico circo mediático cuya intencionalidad no es otra que desgastar al Partido Popular y continuar alimentando bulos, a costa de las desgracias", a lo que ha añadido que "es rastrero que se haga política de las fatalidades, es vil que se emponzoñe con el sufrir de la gente".

La portavoz del PP ha aseverado que si los esfuerzos que dedica el PSOE a "embarrar" los dedicase a trabajar, a todos les "iría mucho mejor".

Para la portavoz popular, la actitud del PSOE se debe a que el partido "tiene un problema muy grave a nivel nacional" ya que est. "rodeado de corrupción, de escándalos familiares del presidente, de bloqueo en la gestión y de ataques a las instituciones del Estado", por lo que se encuentran "en un callejón sin salida y se dedican a lanzar bombas de humo para distraer la atención".

Por otro lado, ha lamentado que el partido en Salamanca "se doblegue a estas instrucciones de su partido" en lugar de ponerse al lado de quienes trabajan día a día en las administraciones "para resolver los problemas de los salmantinos, "como la Diputación y la Junta de Castilla y León".

Además, los populares han criticado el rechazo del PSOE a la inclusión en el orden del día del punto que permite una modificación de crédito para aprobar un nuevo plan de equipamientos de Protección Civil y prevención de incendios para los municipios, dotado con cuatro millones de euros en subvenciones.