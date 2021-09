PP insta en Valladolid junto con PSOE y Vox a la "apertura" de consultorios sin apoyo de Cs

La secretaria del Pleno de la Diputación desaconsejó incluir en el texto una enmienda de la formación 'naranja' por introducir "incoherencias"

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos provinciales de PP, PSOE y Vox han apoyado este jueves instar a la Junta a la "apertura de todos los centros de salud y consultorios rurales", acuerdo ante el cual Ciudadanos se ha abstenido, si bien el portavoz 'popular', Agapito Hernández, ha invitado a la portavoz de la formación 'naranja' a presentar un texto propio en el próximo Pleno y se ha comprometido a apoyarlo.

El debate sobre la atención sanitaria en el medio rural ha protagonizado la sesión plenaria provincial celebrada este jueves, 15 días después de que en las Cortes regionales el PP apoyara una propuesta del PSOE para la retirada del denominado 'Plan de reestructuración de la atención sanitaria en el medio rural' sin apoyo de Cs.

En el Pleno de la Institución provincial el asunto ha sido objeto de dos proposiciones, una presentada por el PP y otra del PSOE, que se han debatido por separado, algo que según ha señalado la portavoz de Cs, Gema Gómez, se ha debido a que el Grupo Socialista "se ha negado" a debatirlas de manera conjunta, como recuerda que se suele hacer cuando se presentan dos mociones sobre el mismo asunto.

La sesión, correspondiente al mes de septiembre y la primera que se ha celebrado de manera presencial desde el inicio de la pandemia, ha contado con dos diputados menos que los habituales, ya que por un lado está ausente por motivos de salud la representante de Cs Nuria Duque y, por otro, se ha tomado en consideración este mismo jueves la renuncia de la ya exdiputada de Toma la Palabra Virginia Hernández y su sustituto aún no ha tomado posesión. De esta manera, circunstancialmente, el PP ha contado con mayoría absoluta directa --13 diputados de un total de 25--.

De ambas proposiciones han salido aprobados diversos acuerdos la del PP íntegramente y tres de los cinco puntos de la que planteaba el PSOE. Entre ellos ha estado instar a la Junta de Castilla y León a "la apertura de todos los centros de salud y consultorios de la provincia de Valladolid", con sus distintos matices, como que el PP ha reclamado "buscar el consenso en cualquier decisión organizativa" mientras los socialistas reclamaban volver a "la frecuencia anterior" a la pandemia en las consultas.

En este sentido, las afirmaciones en la proposición 'popular' sobre la "apertura de todos los consultorios" ha llevado al portavoz del PSOE, Francisco Ferreira, ha ironizar sobre si el PP considera que estos centros han estado cerrados o no. "Dicen ahora que quieren abrir los consultorios. ¿Pero no decían que no estaban cerrados?", se ha preguntado el diputado.

De hecho, Agapito Hernández ha apuntado que al inicio de la pandemia se asumió que "se cerraran algunos consultorios", al tiempo que se ha preguntado si al PSOE no le ha "preocupado" este asunto hasta abril de este año, cuando presentó una primera proposición.