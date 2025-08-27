El PP lanzará una "ofensiva parlamentaria" para esclarecer el futuro del peaje en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61

Los diputados Héctor Palencia y Patricia Rodríguez, este miércoles en Ávila, en rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad - PP

ÁVILA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria para conocer en detalle el presente y el futuro del peaje en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que afectan de forma directa a Ávila, Segovia y Madrid, así como a siete de las nueve provincias de Castilla y León y a territorios del noroeste como Galicia, Asturias y Cantabria.

El diputado del PP por Ávila, Héctor Palencia, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que su grupo registrará preguntas, solicitudes de documentación y reclamaciones en el Congreso de los Diputados con el objetivo de "levantar todas las cartas" y dar luz sobre los compromisos adquiridos con la Unión Europea, las decisiones tomadas por el Gobierno y el contenido de los estudios encargados por el Ministerio de Transportes.

Según Palencia, tres factores marcan la situación actual: el acuerdo firmado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para establecer un nuevo peaje de siete años tras la finalización del vigente; la decisión de Pedro Sánchez de prolongar el actual hasta 2029 en lugar de finalizarlo en 2024, y el estudio encargado por Óscar Puente para evaluar alternativas, cuyo primer avance debía entregarse el pasado 16 de agosto.

"Pedimos conocer íntegramente qué firmó José Luis Rodríguez Zapatero con la Unión Europea para que exista un nuevo peaje una vez acabe el actual los siguientes siete años. Queremos todo el expediente", ha señalado.

Además, Palencia ha remarcado que los 'popuares' quieren saber con exactitud qué parte de lo que se abona actualmente en los peajes se destina a amortizar la inversión y qué parte al mantenimiento y conservación. "A partir de 2029 solo debería cobrarse lo correspondiente a conservación, porque las infraestructuras ya estarían amortizadas", ha subrayado.