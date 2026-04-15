El PP pedirá el cese de las "talas masivas" en Canal de Castilla y acusa al Gobierno de "desprecio patrimonial"

VALLADOLID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Popular presentará una proposición en el próximo pleno del día 24 de abril de la Diputación de Valladolid para reclamar la intervención del Ministerio de Cultura ante las "talas masivas" en el Canal de Castilla frente a la "falta de sensibilidad" de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con este Bien de Interés Cultural (BIC).

Los 'populares' han señalado que estas intervenciones, ejecutadas de forma "unilateral y sin diálogo previo", suponen un "ataque directo" a uno de los principales activos culturales, turísticos y medioambientales de la provincia.

"El Canal de Castilla no es solo una tubería o una infraestructura hidráulica; es nuestra historia, nuestro paisaje y un motor económico para nuestros pueblos que el Gobierno de España está degradando", han subrayado los 'populares' a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por esta razón, el PP ha resaltado que las talas han generado una "profunda alarma social y un rechazo ciudadano generalizado" y aunque no ha cuestionado la necesidad de garantizar la seguridad hidráulica, sí ha criticado con dureza la "falta de proporcionalidad" y la "nula sensibilidad patrimonial" de la CHD, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

A través de esta iniciativa, los 'populares' buscan el compromiso de la institución provincial para paralizar y reconsiderar las talas y pedir a la CHD que reduzca significativamente la eliminación de ejemplares en la provincia de Valladolid.

Además, se piden criterios técnicos alternativos para revisar los protocolos para que la seguridad del cauce sea compatible con la conservación de la estética tradicional del Canal y la reforestación con criterio: Instar a la plantación de especies de gran porte en el Camino de Sirga que no afecten al vaso pero que recuperen la sombra y el paisaje histórico.

Asimismo, se reclama la intervención del Ministerio de Cultura a través de la solicitud al Gobierno que, a través de su área de Cultura, valore el impacto de estos trabajos sobre el conjunto histórico.

Finalmente se requerirá a la CHD un "compromiso real" con el mantenimiento integral de la infraestructura, que incluya no solo el arbolado, sino también la limpieza del vaso y la restauración de las esclusas, elementos que sufren un deterioro progresivo.