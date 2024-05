El PP pedirá al Gobierno que mantenga el Premio Nacional de Tauromaquia y que no se salte ni viole la Ley

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular defenderá una PNL en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de la nación a mantener el Premio Nacional de Tauromaquia y para que reconozca la vigencia de la Ley para la regulación de la Tauromaquia y "que no se la salte, no la viole y no atente contra la misma".

Así se ha expresado en portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno al que los 'populares' llevan esta iniciativa en solitario ente el "nuevo atropello" que supone, a su juicio, la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia con el "extraordinario silencio cómplice" del PSOE de Castilla y León, ha lamentado.

"El Premio Nacional de la Tauromaquia debe de seguir, así lo está desde el año 2013 y es plenamente vigente, con independencia de que las comunidades autónomas, como hace Castilla y León, tengan su propio premio autonómico de tauromaquia", ha defendido De la Hoz para quien "no tiene sentido" que la respuesta a la supresión de este premio sea la creación de premios de tauromaquia, "como ha anunciado alguna comunidad autónoma socialista", en alusión al manchego Emiliano García-Page.

De la Hoz ha apelado al sentir "de la mayoría de los castellanos y leoneses" y "de los cientos de miles de personas" que participan "de una u otra manera" en los cerca de 2.500 festejos taurinos tradicionales que se celebran en Castilla y León para pedir "de forma clara y contundente" en las Cortes que se respete la cultura y que se preserve el patrimonio cultural del que forma parte la tauromaquia.

En este sentido, el PP también se dirige a la Junta de Castilla y León para que fomente la celebración de festejos taurinos en los pueblos y ciudades de la Comunidad Autónoma "y, en especial, aquellos declarados como espectáculos taurinos tradicionales".

En la propuesta de resolución de la PNL se refiere en concreto al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, al Toro enmaromado y toritos del Alba de Benavente, a las Fiestas de San Juan de la ciudad de Soria y a los encierros de Fuenteguinaldo, de San Bartolomé de Sangarcía, a los toros de Cuéllar y al toro de los mozos de Riaza.

También menciona la suelta de la vaca enmaromada de Villafrechós, el Toro de la Vega de Tordesillas, la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija, los festejos taurinos de las Fiestas de San Miguel Arcángel en Ágreda y el toro de Júbilo de Medinaceli.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox destinará la PNL de su cupo a exigir al Gobierno de la nación que promueva las modificaciones legales pertinentes para implantar una EBAU única en todo el territorio del país que garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice.

El portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, ha criticado al respecto que los "múltiples traspasos" de competencias en Educación por los diferentes gobiernos "de un color y de otro" han tenido como consecuencia "grandes desigualdades" entre los territorios con el resultado de "17 EBAUs, en un despropósito total y absoluto".

Menéndez ha advertido de que las "nefastas políticas educativas" del Gobierno de Pedro Sánchez provocan desigualdades entre los españoles y ha criticado además que con la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, se haya rebajado el nivel del sistema educativo de España donde se puede pasar de curso con dos suspensos "e, incluso, con más a criterio de un comité de evaluación".

"La descentralización de la Educación sustentada en el sistema autonómico es negativa desde el punto de vista de la eficiencia", ha sentenciado el portavoz parlamentario de Vox, que ha insistido en que no contar con una EBAU única conculca el principio de igualdad de los españoles.

En el caso del Grupo Socialista, llevará una PNL con varias medidas para asegurar la asistencia en zonas de difícil cobertura en el ámbito sanitario y con incentivos económicos de hasta 10.000 euros al año para médicos y beneficios en la baremación de méritos de cara a los concursos de traslado y obtención de plaza.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha hecho especial hincapié en la necesidad de realizar un registro actualizado de carácter anual en el que consten las plazas de difícil cobertura para tener un conocimiento "claro, concreto y conciso" de los centros y de las comarcas "a las que el personal sanitario no quiere acudir", y ha puesto como ejemplo la adjudicación de las plazas MIR en Miranda de Ebro (Burgos) y en la comarca leonesa del Bierzo.

Sobre este asunto, el procurador de Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea se ha referido a la última propuesta de PP y Vox sobre las plazas de difícil cobertura y ha tirado de ironía para afear que se pretendan modificar las condiciones laborales los trabajadores "sin reunión de la mesa sectorial y sin acuerdo sindical".

"Esto, hay que reconocer que es novedoso", ha zanjado Igea para quien la Proposición de Ley de PP y Vox lleva "algunas cosas novedosas", aunque "pocas", y "muchas consolidaciones de prácticas que ya se estaban realizando", además de "algunas cosas peligrosas" que expondrá en el debate y algunas "contradicciones".

Francisco Igea ha aclarado al respecto que los médicos no tienen un "interés mercenario" y ha reivindicado que buscan ejercer su profesión "con dignidad y con unas condiciones técnicas, científicas y asistenciales" que garanticen la calidad de su trabajo.

Finalmente, ha avanzado que otra iniciativa del próximo pleno versará sobre la A-6 y el peaje de la León-Asturias, a propuesta de UPL "a consecuencia también de la ilegalidad de la prórroga de esta concesión", ha precisado Igea.