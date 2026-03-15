PP y PSOE ganan un procurador en Valladolid con seis cada uno, que pierden Cs y UP, y Vox se mantiene con tres

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y PSOE ganan un procurador en Valladolid y consiguen seis procuradores cada una de las formaciones, mientras que Ciudadanos y la coalición de 2022 Unidas Podemos pierden su representante y Vox se mantiene con tres escaños en las Cortes, según los resultados de los comicios de este 15 de marzo con el 98,55 por ciento escrutado.

Así, el PP se sitúa como la fuerza más votada, en 2022 fue el PSOE. En total los 'populares' ha sumado 102.389 sufragios con un 36,19 por ciento de los votos, mientras que en las anteriores elecciones lograron 85.242 papeletas --el 30,87 por ciento--.

El PSOE pasa a ser la segunda fuerza con 90.596 papeletas, el 32,02 por ciento de los votos, frente a los 86.328 de 2022 --el 31,26 por ciento--. Por su parte, Vox supera el 20 por ciento de los apoyos --20,75 por ciento-- con 58.722 votos frente al 19.96 por ciento de 2022 --55.125--.

Pierden el procurador que tenían por Valladolid Ciudadanos que en 2022 alcanzó el 6,91 por ciento de los votos frente al 0,64 por ciento de 2026, mientras que Unidas Podemos también lo pierde al no presentarse ahora como coalición.

Así, la cuarta fuerza más votada en Valladolid es En Común con 11.047 votos --3,92 por ciento--, seguida de Se Acabó la Fiesta con 4.361 --1,54 por ciento-- y Podemos con 2.262 --0,80 por ciento--.

Los resultados, con el 98,55% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 6 102.389 36,19 5 85.242 30,87 PSOE 6 90.596 32,02 5 86.328 31,26 VOX 3 58.722 20,75 3 55.125 19,96 Cs 0 1.821 0,64 1 19.081 6,91 PODEMOS-IU 0 - - 1 19.165 6,94



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: