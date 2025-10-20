El PP reclama una estrategia estatal para proteger los oficios tradicionales y activar la Mesa de la Artesanía

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reclamado una estrategia estatal para proteger los oficios tradicionales y dar voz al sector artesano al tiempo que ha exigido la activación de la Mesa Nacional de la Artesanía anunciada antes de la pandemia.

Así lo ha señalado la portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Congreso, Sol Cruz-Guzmán, quien acompañada por los diputados y senadores nacionales por Valladolid y la directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León, María Petit, ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) para conocer con detalle la actividad que se desarrolla en estas instalaciones y las necesidades reales del sector.

Durante la visita, el Grupo Popular ha trasladado la voluntad de seguir dando soporte institucional al mundo artesanal, dado que se trata de un sector vinculado al patrimonio cultural inmaterial, la economía creativa, el turismo de calidad y la identidad territorial, ha explicado el PP en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto que en España miles de artesanos mantienen vivos oficios tradicionales con alto valor cultural, "pero carecen de un espacio de interlocución estable con la Administración General del Estado".

Sol Cruz-Guzmán ha insistido en la necesidad de que el Gobierno active "de forma inmediata" la Mesa Nacional de la Artesanía, una herramienta anunciada antes de la pandemia y que, a pesar del consenso expresado por el sector y del mandato aprobado en el Congreso a propuesta del Partido Popular, todavía no tiene fecha de constitución.

El Grupo Popular ha advertido de que, sin coordinación estatal, no existe una política pública "real" de impulso a la artesanía y ha recordado que el PP ya ha registrado una pregunta parlamentaria exigiendo un calendario preciso para su puesta en marcha.

IMPULSO EN CASTILLA Y LEÓN

La diputada vallisoletana Mercedes Cantalapiedra ha incidido en que Castilla y León cuenta con una red artesana activa, con presencia destacada en la provincia de Valladolid, y que este sector "aporta identidad, economía y oportunidad territorial, generando valor añadido y dinamismo cultural en la Comunidad".

En este sentido, el Partido Popular ha subrayado que la Junta de Castilla y León sí ha dado pasos en favor de la artesanía "ofreciendo apoyo, visibilidad y estructura" al sector a través de programas de promoción y espacios como el propio Centro Nacional de Artesanía de Valladolid.

Asimismo, los 'populares' han puesto en valor el papel del Ayuntamiento de Valladolid, que está incorporando la artesanía a su estrategia de identidad cultural y turismo relacionado con el patrimonio vivo, y de la Diputación Provincial, que desarrolla programas de promoción del producto local y apoyo al artesano como parte de su acción en defensa del desarrollo rural y la fijación de población en los municipios de la provincia.

Para el PP, este modelo de colaboración "demuestra que, con voluntad política, es posible acompañar a los artesanos y proyectar su trabajo como parte de una estrategia cultural y económica sólida".

Por el contrario, ha lamentado que el Gobierno central no esté avanzando en la misma línea y ha defendido la necesidad de replicar a nivel nacional el modelo de apoyo autonómico que se está desarrollando en Castilla y León, "garantizando que los artesanos cuenten con una voz propia y con instrumentos reales de promoción, formación y comercialización".

El Partido Popular ha reiterado su compromiso de mantener un diálogo permanente con las organizaciones artesanas, trasladar sus reivindicaciones a las instituciones y trabajar para que la artesanía sea reconocida como un sector estratégico que "combina tradición, innovación, desarrollo económico y orgullo cultural compartido".