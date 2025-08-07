PP reprocha al ministro de Transportes que esté "callado" tras el informe de la CHD sobre el puente del Papa

ÁVILA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que esté "callado" después de que el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) apunte a una sustitución del puente del Papa, infraestructura dependiente del Estado, por otro que permita un mayor paso del caudal para evitar inundaciones como las del pasado mes de marzo.

En concreto, el diputado Héctor Palencia ha recordado que la CHD señaló en un informe técnico al puente del Papa y "su efecto presa" como una de las principales causas de la última gran inundación sufrida en la capital abulense.

En ese informe, el órgano de cuenca recomendaba la sustitución del actual puente por una infraestructura que permita un mayor paso de caudal, reduciendo así el riesgo de desbordamientos futuros, ha explicado este miércoles el diputado 'popular', quien ha recordado que esta infraestructura "depende del Ministerio de Transportes".

Por ello, el pasado 27 de mayo, el Grupo Popular ya formuló una pregunta parlamentaria al ministro Óscar Puente para conocer qué actuaciones concretas contempla su departamento y en qué plazos, conforme a las recomendaciones de la Confederación. "Más de dos meses después" la respuesta sigue sin llegar, ha asegurado Palencia.

El diputado ha exigido una contestación al respecto, al igual que ha solicitado que también se pronuncien tanto el diputado socialista por Ávila, Manuel Arribas, como el PSOE abulense. "Porque sobre este tema nada han dicho desde la publicación del informe por la Confederación y hacen como el ministro de su Gobierno: callan".

Además, el PP ha registrado una nueva batería de preguntas al Gobierno de España en las que se solicita información sobre cuántas veces ha pedido el Ayuntamiento de Ávila, desde el año 2019, la limpieza de los cauces urbanos de la ciudad, y en su caso, qué solicitudes fueron autorizadas y cuáles se ejecutaron finalmente.

"Es fundamental que cada institución, Ayuntamiento, Junta y Ministerio, asuma su responsabilidad y actúe para prevenir futuras inundaciones. No se trata de colgarse medallas después de una crisis, sino de anticiparse a ella", ha insistido el diputado, quien ha vuelto a pedir soluciones frente a los riesgos detectados en los cauces fluviales que atraviesan Ávila.

MAPA DE TRANSPORTE

Por otra parte, ha reiterado su denuncia de que el Gobierno continúa con su plan de eliminación de paradas de autobús en pueblos del medio rural. Palencia ha señalado directamente a Óscar Puente como "principal responsable de este desmantelamiento progresivo de los servicios de movilidad en la España rural".

"Solo la presión ciudadana, el Partido Popular y comunidades autónomas como Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, conseguirán frenar esta medida", ha afirmado.

El diputado ha recalcado que la respuesta oficial del Gobierno "contradice" el discurso público del propio ministro, que ha negado "reiteradamente" que se estén suprimiendo paradas. "Óscar Puente continúa intentando avanzar en la supresión de las paradas de autobús en nuestros pueblos y la última prueba de esas mentiras y bulos es la respuesta del Gobierno a todos los diputados de España, de Castilla y León y de Ávila donde por escrito a día de hoy siguen permitiendo la supresión de paradas y dejan claro que el Gobierno solo financiaría el 40 por ciento del coste del servicio si otras administraciones decidieran mantenerlo", ha argumentado.