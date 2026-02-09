PP de Valladolid incide en el carácter "electoral" del acto suspendido del PSOE, al que acusa de "engaños"

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha insistido este lunes en que el acto que ha suspendido el Grupo Municipal Socialista de la capital, tras una denuncia presentada ante la Junta Electoral por el propio PP, era "un acto electoral encubierto" antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León.

Así lo ha señalado Cantalapiedra en declaraciones remitidas a Europa Press tras conocerse la cancelación del acto que el PSOE había convocado en el Centro Cívico Zona Esta como una "charla" con vecinos de la zona para tratar los problemas del barrio o, entre otros asuntos, el "boicot del PP" a la integración ferroviaria.

Para la también concejal en el Ayuntamiento de la ciudad y senadora, presentar el acto como "municipal" es "una maniobra" por parte del PSOE "que no se ajusta a lo que establece la ley electoral, que prohíbe los actos públicos encubiertos antes del inicio de campaña y el uso de edificios, personal y recursos públicos con fines partidistas".

Además, ha incidido en que "llueve sobre mojado", en relación a la suspensión hace dos semanas de un acto del PSOE en el que iba a participar la ministra de Educación, Milagros Tolón, "por vulnerar la misma normativa".

Cantalapiedra, ante la referencia por parte del portavoz socialista, Pedro Herrero, a que el PSOE respeta las decisiones de la Junta Electoral, ha reprochado que "al mismo tiempo la cuestiona y acusa a otros cuando sus decisiones no le favorecen", por lo que ha reclamado a los socialistas que acate la resolución y "no intenten deslegitimarla mediante engaños y malas formas".