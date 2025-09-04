PP ve "improcedente" la comisión de investigación sobre incendios y Vox la rechaza por ilógica y remite a los tribunales

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Ricardo Gavilanes, y Vox, David Hierro, han avanzado su rechazo a la creación de una comisión de investigación sobre los incendios registrados este verano en Castilla y León, que el 'popular' ha considerado "improcedente" puesto que, según ha recordado, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareció el pasado viernes en un pleno extraordinario y monográfico en el que respondió también a preguntas de distintos procuradores.

"Ha dado --el presidente de la Junta-- todas las explicaciones y entendemos que la comisión de investigación no es en absoluto procedente", ha zanjado Gavilanes que ha hecho hincapié en que el Gobierno autonómico está centrado en estos momentos en la reconstrucción y en ayudar a los afectados por los incendios. Gavilanes ha defendido también que el operativo de lucha contra los incendios en Castilla y León "es un sistema bueno".

Por su parte, David Hierro ha rechazado apoyar la comisión de investigación por "ilógica" y ha defendido en su caso que el mejor lugar para investigar los hechos son los juzgados puesto que el asunto ya está judicializado.

"No hay mejor sitio que un juzgado para establecer una investigación sobre lo que ha sucedido", ha añadido el portavoz del Grupo Vox que ha situado las responsabilidades políticas en manos de los ciudadanos a través de sus votos --la próxima cita electoral en Castilla y León será en marzo de 2026 a más tardar--.

"Que lo investiguen los juzgados, los tribunales, los fiscales, los jueces...", ha pedido Hierro que ha apelado a la importancia y a la gravedad de los incendios para insistir en que la responsabilidad tiene que ser dirimida en los tribunales y no en una comisión de investigación en la que se puede "tirar el dinero de los ciudadanos" con el pago de dietas a los procuradores. "Los que lo tienen que investigar son los tribunales, los juzgados, que para eso están", ha reiterado.

Dicho esto, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Vox va a solicitar la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, para que den explicaciones y saquen responsabilidades políticas. "No sabemos dónde está el consejero, por eso pedimos su comparecencia, lleva 20 días escondido", ha reprochado David Hierro que ha ironizado sobre que el consejero se está reprobando a sí mismo.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, ha explicado que su partido no se va a oponer a la creación de una comisión de investigación que, según ha evidenciado uno de sus impulsores, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, "depende única y exclusivamente" de la voluntad política de los partidos.

Fernández ha lamentado que Fernández Mañueco no pidiese perdón ni asumiera responsabilidades en su comparecencia del viernes, lo que ha llevado a registrar la petición de la creación de la comisión de investigación, con una petición expresa a Vox para que "eche un cable" y de el visto bueno a la misma, aspecto que ha sido rechazado después por los de Santiago Abascal.

"Si hay esa voluntad política creemos que se puede constituir de forma inmediata y que antes de que acabe septiembre puede estar constituida; en septiembre, octubre, noviembre, se pueden llevar a cabo de forma frecuente las sesiones e incluso, si la cosa va rauda, antes de que se disuelvan las Cortes podría tener un dictamen final esa comisión de investigación. Es una cuestión de voluntad política", ha calculado Fernández.

En el mismo sentido, Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, ha compartido que su compañero en el Grupo Mixto que habría "tiempo más que de sobra" para conocer y analizar "lo básico" y instado al consejero de Medio Ambiente a comparecer en la Comisión del ramo porque "tiene que explicar muchas cosas" sobre el funcionamiento del operativo y sobre "decisiones equivocadas".

"Para eso está uno en política. Uno está en política para cuando las cosas van bien y para cuando las cosas van mal y para cuando hay crisis. Pero al señor Quiñones le gustan más los conciertos que las comisiones", ha ironizado Igea que ha apuntado también que el consejero está sufriendo "un acto de tortura refinada de los que es un gran especialista Alfonso Fernández Mañueco" a quien ve "al nivel de un mandarín chino en refinamiento de la tortura".