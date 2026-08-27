PP y Vox marcan como "rumbo" aprobar Presupuestos en este periodo de sesiones para cumplir el acuerdo de Gobierno

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de PP y Vox se marcan como "rumbo" aprobar unos Presupuesto Generales de la Comunidad en este primer periodo de sesiones para cumplir el acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, quien ha recordado que el acuerdo "tiene plazos e tiene hitos de cumplimiento" que incluyen la actividad legislativa

"En esa actividad legislativa, en primer lugar, yo creo que es muy importante ya ponernos como rumbo y como referencia la aprobación de ese Presupuesto, que sería el reflejo del cumplimiento de esas medidas que están en el acuerdo", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que un nuevo Presupuesto es necesario tras "varios periodos y varios años" sin unas cuentas en la Comunidad y porque "es lo más importante para los ciudadanos de Castilla y León" y para "que esta Comunidad funcione.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha asegurado que empiezan a "trabajar al máximo ritmo" de cara a "un periodo ilusionante" en el que se va a llevar a cabo la tramitación de los Presupuestos.

MÁS INICIATIVAS DE VOX

También de cara a este periodo de sesiones, el Grupo Parlamentario Vox ha avanzado que ha presentado dos iniciativas, una para que se realice un estudio en el tramo de la A-67 que "ha protagonizado este verano la muerte de cinco personas". Así, pedirán al Gobierno que estudie esta carretera y otras que están "abandonadas" en la Comunidad.

Asimismo, Vox ha presentado otra iniciativa legislativa para solicitar la reducción al 4 por ciento del IVA en productos básicos como la carne y el pescado ante la "inflación que ahoga a los hogares" mientras el Gobierno central "se carga los bolsillos con los impuestos de los ciudadanos".