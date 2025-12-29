PP y Vox no condenan "amenazas" a decana de FyL y los 'populares' impulsan un respaldo a los valores democráticos

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, preside el Pleno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Vox, que conforman el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid han rechazado en una moción presentada conjuntamente por PSOE y VTLP la condena a los actos de "coacción, amenazas e intimidación" que sufrió la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA, Dunia Etura, hace unas semanas por la celebración en el centro de una conferencia de carácter antifascista, si bien los 'populares', no así Vox, han respaldado apoyar a la directora de la facultad por su "firme defensa de los valores democráticos".

Así se ha concretado en el debate llevado a cabo en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid, celebrado en la mañana de este lunes, en el que la primera moción que se abordaba era la presentada por los grupos de la oposición para defender la actuación de la decana el pasado 15 de diciembre, cuando además de la remisión de amenazas un dispositivo policial desplegado en las inmediaciones de Filosofía y Letras identificó a una decena de personas que supuestamente acudían para tratar de boicotear la conferencia.

La propia Dunia Etura ha intervenido al inicio del debate en un turno solicitado por el Foro Feminista de Valladolid para relatar lo vivido los días 15 y 16 de diciembre y para defender el papel de la universidad en la defensa de los valores democráticos y la libertad de expresión de todos los estudiantes ante el "totalitarismo" y el intento de "imponer" opiniones.

El primer punto de la moción planteaba una condena "enérgica" de los hechos denunciados, en la cual el concejal socialista Martín Fernández Antolín ha defendido que no podía haber "medias tintas" por que "las ambigüedades ante el fascismo son muy peligrosas", pero PP y Vox han rechazado el punto, e incluso la portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Blanca Jiménez, ha acusado a los grupos de la oposición de buscar la "confrontación" y la "división" de la sociedad.

Jiménez ha reprochado a los grupos de izquierdas que "hablar de fascismo y antifascismo con tanta ligereza" y creer que pueden "repartir carnés de fascista o antifascista" no es "una actitud constructiva", e incluso ha responsabilizado a estas actitudes de que la época actual en España sea "la peor" en materia de confrontación política.

"Se pasan la vida hablando de fascismo y antifascismo, usando el 'francomodín' y aludiendo a una guerra civil conceptual", ha censurado la edil del PP, que en cambio ha defendido que la universidad sea "un faro de libertad" y se ha situado "siempre" del lado de las instituciones académicas, mientras ha argumerntado que el pleno debe ser un lugar para tomar medidas que mejoren la vida de las personas, "no para traer mociones para generar crispación".

Por ello ha justificado su voto en contra de dicho punto y la adición de un cuarto acuerdo con una defensa general de los valores democráticos y la libertad de expresión, que ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y VTLP y la única oposición de los tres concejales de Vox, que en este punto se han desmarcado de sus socios de gobierno.

La portavoz de la formación de derechas en el Ayuntamiento, Irene Carvajal, que ha comenzado por manifestar la "repulsa a cualquier forma de violencia independientemente de quien sea el agresor o el agredido", ha censurado la tendencia que atribuye a la izquierda de "convertir el pasado en campo de disputa" y ha culpado a estos partidos de la "deriva profunda" del debate político por usar "la etiqueta de extrema derecha como en la época de la guerra civil".

Carvajal también ha sacado a colación el debate hechos ocurridos en universidades españolas en los que se han producido protestas e incluso se ha tenido que suspender actos protagonizados por personalidades de "centro derecha" e incluso por políticos socialistas como el expresidente Felipe González.

Por su parte, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha considerado necesario que el pleno se pronuncie sobre la condena a los actos violentos, porque "no se puede asumir que la coacción y las amenazas constituyan un modus operandi" para tratar de silenciar al que piensa diferente.

Anguita ha advertido de que "en pleno siglo XXI" en la ciudad de Valladolid se han producido ya diversas situaciones "preocupantes" con personas de ideología de "extrema derecha" que tratan de "atacar la libertad de expresión", como la presencia de varios encapuchados en unas dependencias universitarias donde un grupo de personas se había encerrado en apoyo del pueblo palestino.

El acuerdo sobre la condena de los hechos sufridos por la decana no ha salido adelante, pero sí que ha habido acuerdo entre PP, PSOE y VTLP para mostrar el apoyo del Ayuntamiento a la comunidad universitaria y a la propia Etura por su "firme defensa de los valores democráticos", para dar traslado del acuerdo a la UVA y la CRUE y sobre el acuerdo propuesto por los 'populares' para manifestar el compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos constitucionales, con el rechazo a "cualquier forma de violencia física o verbal".

El grupo municipal de Vox ha votado en contra de todos los puntos del debate.