PP, Vox, UPL y Podemos coinciden en la necesidad del diálogo y el consenso para solucionar los problemas de CyL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Podemos han coincidido en la necesidad de mejorar el diálogo y buscar el consenso entre las diferentes formaciones para solucionar los problemas de la Comunidad.

Así lo han expresado sus procuradores en las Cortes en el marco de la Jornada 'Somos Castilla y León. Oportunidades ante el futuro, desafíos frente a la incertidumbre', organizada por El Mundo Castilla y León, en la que han participado presencialmente los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y Vox, Raúl de la Hoz, y el procurador de UPL Luis Mariano Santos, mientras que el parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, lo ha hecho mediante un vídeo.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de buscar ese diálogo y consenso ante la actual situación de incertidumbre y crisis y de cara a trabajar por el futuro.

En este contexto, Raúl de la Hoz, tras señalar que el "hartazgo" de la población ante la falta de entendimiento de los políticos es precisamente lo que provoca la baja participación y resultados como los de las elecciones en Italia, cree que si no hay entendimiento en Castilla y León se va a "pagar" y en momentos de crisis ha apostado por el entendimiento para afrontar los problemas y las amenazas como las de la crisis económica.

"Debemos estar a la altura y por lo menos ofrecer diálogo, moderación y disposición al entendimiento", ha señalado el portavoz 'popular', quien ha señalado como el primero de los retos que tiene la Comunidad intentar frenar la crisis económica y reorientar la estructura económica en un mundo que ha cambiado tras la Covid.

A este respecto, cree que puede ser oportunidad para Castilla y León y ve "lógico" intentar unirse para seguir haciendo de Castilla y León una tierra en la que se sigan manteniendo los "magníficos servicios públicos" que hay y ayudando a quienes más los necesitan sin olvidar problemas como la despoblación.

NECESIDAD DE UNIÓN

Abordar estas cuestiones "en solitario" cree que es "complejo" y, a su juicio, si hay voluntad por parte de todos los que conforman arco parlamentario y otros agentes que deben intervenir "será más fácil asumir esos retos" e igual que para la Comunidad para el país porque cree que "las soluciones cortoplacistas no son solución a grandes problemas" sino que el gran avance se produce sólo desde el "diálogo, la moderación y el entendimiento".

Dicho esto, ha señalado que "desgraciadamente" últimamente hay "muy pocos" consensos en Castilla y León y ha puesto como ejemplo el pacto anticrisis, en el que se produjo una "esperpéntica situación" en un momento "tan importante", cuando a nivel nacional ni siquiera se intentó y en la Comunidad entendieron que en una situación tan delicada "sólo cabía la unión de todos" para salir adelante.

Sin embargo, ha lamentado que algunos se "autoexcluyeron" y pero no pasó un mes y el acuerdo se había incumplido porque uno de los firmantes se negó a sentarse en una mesa que él mismo propuso, en referencia al PSOE y la mesa para mejorar la Atención Primaria.

Así, aunque ha asumido también "parte de culpa", ha criticado que los partidos se muevan por una estrategia "cortoplacista" y no a largo plazo.

Por eso, ha llamado a aprovechar las "fortalezas" de Castilla y León como el sector agropecuario o la capacidad de producción energética, por ejemplo, y evitar la "división", que lleva "a no sacar pecho" o a no aprovechar estas fortalezas como se debiera.

Por su parte, el portavoz de Vox ha apuntado que han sido testigos de un consenso "que se pude conseguir" e iniciativas que han presentado se han aprobado por unanimidad.

DIÁLOGO

Así, ha añadido que es cierto que el diálogo "se puede mejorar" y ha explicado que están en esa disposición y trabajan "día a día" como socios de gobierno, con "diálogo constante" y con perspectiva de mejora y solucionar los problemas de los castellanoleonesaes, aunque con otros grupos el diálogo "no es tan fácil".

Por su parte, Luis Mariano Santos ha destacado los problemas identitarios, de tamaño y demográfica de la Comunidad, en la que considera que se han agudizado los problemas después de 35 años de gobierno del PP y cree que es un "momento crucial".

Por ello, ha abogado por cambiar la Comunidad "desde el respeto parlamentario", para lo que cree que España necesita "tomar decisiones, sobre todo consensuadas" y ha afirmado que nunca se ha negado a hablar con ninguna fuerza política y dialoga con todo el mundo.

Sin embargo, ha afeado que desde que gobiernan el PP y Alfonso Fernández Mañueco no ha habido ningún acuerdo de comunidad porque el único que hubo fue en pandemia y "se rompió porque no se cumplió". Así, ha apuntado que "está bien" hablar de consenso y diálogo, pero considera que de momento "no ha fructificando" y hay que hacer esfuerzos.

Además, ha afeado que el portavoz de Vox hable de subir salarios y generar riqueza pero está "afrontando una guerra" contra el Diálogo Social, cuando era "de lo poco que funcionaba", por lo que ha insistido en que está bien hablar pero tiene que ir "refrendado" porque si no al final el debate es "vacío" más allá "de los insultos" que se ven en las Cortes.

Finalmente, Pablo Fernández, quien ha excusado su presencia por "deberes" de su partido, ha apuntado en un vídeo que todos están de acuerdo en buscar alternativas y proponer soluciones para el futurode Castilla y León, que considera que tiene como principal problema la despoblación, por lo que ha llamado a "centralizar" todos los esfuerzos para revertirla, algo que a su juicio pasa por fortalecer los servicios públicos.

Además, cree que la crisis climática es una "oportunidad" para la Comunidad, ha destacado su patrimonio como potencial para generar empleo y asentar empresas, y por ello cree que en un momento "muy complejo" y ante las incertidumbres también hay oportunidades la política "consiste en el diálogo", por lo que ha pedido "altura de miras" para construir entre todos una comunidad "más justa".