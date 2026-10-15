El PP de Zamora designa a López de la Parte como coordinador de campaña de las elecciones generales

Junta directiva del PP de Zamora, este jueves - PP

ZAMORA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Zamora ha elegido al vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte, como su coordinador de campaña de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y que la formación ve como "las más importantes de la democracia", según ha señalado este jueves el presidente de la organización en la provincia, José María Barrios.

El propio responsable orgánico ha sido el encargado de anunciar el nombramiento de López de la Parte y del resto de los miembros del comité de campaña antes de la junta directiva que se ha celebrado en la sede del partido en Zamora y que ha estado presidida por el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez.

En esa misma comparecencia, Barrios ha evitado dar pistas sobre las listas electorales que presentará el PP en Zamora y se ha remitido, como Vázquez, al respeto a los procesos internos y a los plazos.

El registro oficial de las candidaturas ha de hacerse entre los días 21 y 26 de octubre. Hasta entonces, los populares tienen tiempo para sopesar qué nombres son los más idóneos, como han recordado ambos responsables.

De todas formas, sea quien sea el candidato o la candidata al Congreso y los aspirantes al Senado, el PP pretende ganar el 29N para "cambiar un Gobierno corrupto por un Gobierno decente" que "acabe con las mentiras, las corruptelas y las trampas".

Así lo ha indicado Barrios en un mensaje reforzado a continuación por Vázquez, que ha hablado de una legislatura "fallida" a nivel nacional y que ha expresado que la situación resultaba ya "insostenible".

Vázquez ha aprovechado también su comparecencia para defender el trabajo del Gobierno autonómico en contraposición del balance que ha hecho del Ejecutivo nacional, a quien ha acusado de coger "cualquier banderín de enganche para echar la culpa a los demás", en referencia a lo sucedido con la vivienda.